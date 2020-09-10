Кремль не работает над объединением Петербурга и Ленобласти. Инициативы ждут от регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что федеральный центр не собирается навязывать регионам решения об изменении их границ. Поэтому в отношении Петербурга и Ленобласти никаких движений не наблюдается.



«Были ситуации, когда идеи объединения в меньшей степени поддерживались населением региона. Поэтому это должна быть инициатива самих регионов, — заявил Песков 10 сентября в ходе пресс-конференции. — Сверху никто ничего навязывать не может и не должен. Пока в плане изменения границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области никаких движений нет».