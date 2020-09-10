FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
10.09.2020 14:04
2
Печать

Кремль не работает над объединением Петербурга и Ленобласти. Инициативы ждут от регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что федеральный центр не собирается навязывать регионам решения об изменении их границ. Поэтому в отношении Петербурга и Ленобласти никаких движений не наблюдается.

«Были ситуации, когда идеи объединения в меньшей степени поддерживались населением региона. Поэтому это должна быть инициатива самих регионов, — заявил Песков 10 сентября в ходе пресс-конференции. — Сверху никто ничего навязывать не может и не должен. Пока в плане изменения границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области никаких движений нет».

Слухи о том, что прорабатывается административное объединение Ленобласти и Петербурга, периодически возникают. Последний пример запланированного укрупнения регионов в России относится к слиянию Архангельской области и НАО. Эту идею поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, но не поддержали сами жители. В частности, Ненецкий автономный округ стал единственным в России регионом, где большинство жителей проголосовали против поправок в Конституцию.

«Большинство жителей НАО на общероссийском голосовании высказались против, — подтвердил врио губернатора Юрий Бездудный. — Но их голоса не против поправок, а реакция на тему с объединением НАО и Архангельской области».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Oleg_I
Вообще это было бы правильно, так как уже сотни тысяч человек прописаны в ЛО, а работают в СПб, и налоги с рабочих мест, соответственно, идут в СПб. А обеспечивать им школы / больницы, дороги, безопасность и так далее должна Ленобласть.
Sibir_5e4d67bbb7aea
каждый у своей кормушки.....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний