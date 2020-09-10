Кремль не работает над объединением Петербурга и Ленобласти. Инициативы ждут от регионов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что федеральный центр не собирается навязывать регионам решения об изменении их границ. Поэтому в отношении Петербурга и Ленобласти никаких движений не наблюдается.
«Были ситуации, когда идеи объединения в меньшей степени поддерживались населением региона. Поэтому это должна быть инициатива самих регионов, — заявил Песков 10 сентября в ходе пресс-конференции. — Сверху никто ничего навязывать не может и не должен. Пока в плане изменения границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области никаких движений нет».
Слухи о том, что прорабатывается административное объединение Ленобласти и Петербурга, периодически возникают. Последний пример запланированного укрупнения регионов в России относится к слиянию Архангельской области и НАО. Эту идею поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, но не поддержали сами жители. В частности, Ненецкий автономный округ стал единственным в России регионом, где большинство жителей проголосовали против поправок в Конституцию.
«Большинство жителей НАО на общероссийском голосовании высказались против, — подтвердил врио губернатора Юрий Бездудный. — Но их голоса не против поправок, а реакция на тему с объединением НАО и Архангельской области».