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01.07.2020 23:03
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В России все же нашелся протестный регион на голосовании по Конституции. Но у НАО еще есть шансы присоединиться к большинству

В Ненецком автономном округе выступили против поправок Путина в Конституцию. Об этом 1 июля свидетельствуют данные Центризбиркома.

По итогам обработки 87% протоколов, «за» поправки проголосовали 45,72%, «против» - 53,37%. Таким образом, остаются неподсчитанными еще 13% голосов, и теоретически НАО еще может присоединиться к большинству регионов. Протестное голосование может быть вызвано нежеланием объединяться в один регион с Архангельской областью.

Напомним, ранее сообщалось о якобы протестном голосовании в Коми, однако в итоге выяснилось, что это «техническая ошибка». По итогам обработки 50% бюллетеней по всей России «за» изменение основного закона страны проголосовали 76,24%, против — 22,93%.

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Комментарии (10)

Sibir_5e4d67bbb7aea
2/3 "зя" им ой как чешется....
NikiMagnusson
По данным ЦИК* на УИК №13 - 100%** проголосовавших - "НЕТ"

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*http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&tvd=100100163598086&vrn=100100163596966®ion=0&global=true&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=2832000353472&type=465
** по данным сайта ЦИК на 23:52 МСК
lietuva
Правда , спустя немного времени выяснится , что "Фъ" снова поторопилась , и попутала голосование за объединение двух регионов , где жители высказались против , с голосованием по Конституции . Два совершенно разных бюллетеня .
Не , либерда ... Сегодня не ваш вечер ... Да и вообще - не ваше теперь время . Вышло время ваше .
Адьёс , дефективные (ц)
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