В России все же нашелся протестный регион на голосовании по Конституции. Но у НАО еще есть шансы присоединиться к большинству

В Ненецком автономном округе выступили против поправок Путина в Конституцию. Об этом 1 июля свидетельствуют данные Центризбиркома.



По итогам обработки 87% протоколов, «за» поправки проголосовали 45,72%, «против» - 53,37%. Таким образом, остаются неподсчитанными еще 13% голосов, и теоретически НАО еще может присоединиться к большинству регионов. Протестное голосование может быть вызвано нежеланием объединяться в один регион с Архангельской областью.



Напомним, ранее сообщалось о якобы протестном голосовании в Коми, однако в итоге выяснилось, что это «техническая ошибка». По итогам обработки 50% бюллетеней по всей России «за» изменение основного закона страны проголосовали 76,24%, против — 22,93%.

