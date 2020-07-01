Центризбирком объяснил «протестное голосование» в Коми «технической ошибкой»

В Центризбиркоме вечером 1 июля опровергли появившуюся ранее информацию о том, что в Коми якобы показан пример единственного в России «протестного» голосования по поправкам в Конституцию.



В ЦИКе заявили, что на самом деле большая часть проголосовавших в Коми поддержали поправки — цифры изначально были перепутаны. Напомним, на табло Центризбиркома появились данные: якобы «против» изменений основного закона страны выступили 68,88% населения республики, а «за» только 29,93%. «На самом деле приблизительная цифра "69%", появившаяся на табло, отражала данные по проголосовавшим "за" поправки», - подчеркнули в Центризбиркоме. И объяснили произошедшее «технической ошибкой».

