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01.07.2020 21:57
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Центризбирком объяснил «протестное голосование» в Коми «технической ошибкой»

В Центризбиркоме вечером 1 июля опровергли появившуюся ранее информацию о том, что в Коми якобы показан пример единственного в России «протестного» голосования по поправкам в Конституцию.

В ЦИКе заявили, что на самом деле большая часть проголосовавших в Коми поддержали поправки — цифры изначально были перепутаны. Напомним, на табло Центризбиркома появились данные: якобы «против» изменений основного закона страны выступили 68,88% населения республики, а «за» только 29,93%. «На самом деле приблизительная цифра "69%", появившаяся на табло, отражала данные по проголосовавшим "за" поправки», - подчеркнули в Центризбиркоме. И объяснили произошедшее «технической ошибкой».

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев уточнил, что после обработки 30% протоколов "за" поправки голосуют 66,19%, против - 32,89%.

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Комментарии (17)

Савва Морозов
обделались
OldObyvatel
Отродясь такого не бывало, и опять то же самое.©
То у них 146% голосуют "за", то 29%.
Есть ложь, есть наглая ложь и есть техническая ошибка. Совсем как у Ноздрева.
"Он хотел было сказать сорок, но двести сказалось как-то само собою"©.
Squaw
Я, лично, не знаю никого, проголосовавшего ЗА в СПб.
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