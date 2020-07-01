Коми первым из российских регионов показывает протестное голосование

В Коми по итогам обработки чуть более пяти процентов бюллетеней большинство отказывается поддерживать поправки в Конституцию. Это первый российский регион, который показывает такой результат.



Как сообщили 1 июля в Центризбиркоме, «за» поправки проголосовали всего 29,93%, «против» - 68,88%. Правда, обработано всего 5,2% бюллетеней, результат может измениться. Однако в других регионах подобного не наблюдалось.



Напомним, по данным экзит-полла, в Петербурге почти три четверти проголосовавших поддержали поправки в основной закон страны.

