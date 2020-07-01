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01.07.2020 21:47
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Коми первым из российских регионов показывает протестное голосование

В Коми по итогам обработки чуть более пяти процентов бюллетеней большинство отказывается поддерживать поправки в Конституцию. Это первый российский регион, который показывает такой результат.

Как сообщили 1 июля в Центризбиркоме, «за» поправки проголосовали всего 29,93%, «против» - 68,88%. Правда, обработано всего 5,2% бюллетеней, результат может измениться. Однако в других регионах подобного не наблюдалось.

Напомним, по данным экзит-полла, в Петербурге почти три четверти проголосовавших поддержали поправки в основной закон страны.

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Комментарии (4)

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Не ужели Коми- единственный регион, где не фальсифицировали это голосование?
krasnonosov
"Когда ты стоишь у голодной стены,
Когда вместо солнца сверкает петля,
Когда ты увидишь в глазах своих ночь,
Когда твои руки готовы к беде,
Когда режутся птицы ранней весной,
Когда над душой вскипает гроза,
Когда о предательстве каркает ложь,
Когда о любви визжат тормоза.

А те, в кого верил, ушли далеко,
И движения их не видны.
И в промозглую рань подзаборная дрянь
Вырезает тебе на груди

Предчувствие
Гражданской войны." (с) "ДДТ"
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