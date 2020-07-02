Глава Ненецкого округа объяснил, почему в его регионе не приняли поправки в Конституцию
Избиратели Ненецкого автономного округа не поддержали поправки в Конституцию из-за планов по объединению региона с Архангельской областью. Об этом заявил врио губернатора НАО Юрий Бездудный 2 июля.
«Да, большинство жителей НАО на общероссийском голосовании высказались против. Но их голоса не против поправок, а реакция на тему с объединением НАО и Архангельской области, — цитирует чиновника РБК. — Почти половина жителей округа высказались за поправки. Их мнение тоже нужно уважать. Самое главное, что выборы в НАО прошли честно, прозрачно, без нарушений и с соблюдением всех санитарных норм».
О том, что голосование против поправок в Конституцию стало для избирателей НАО формой протеста против объединения с Архангельской областью, заявили и депутаты регионального парламента. «Ненецкий округ всегда поддерживал все инициативы президента, но сейчас жители региона были очень напуганы перспективами объединения с Архангельской областью. Поэтому использовали любую возможность, чтобы донести свое нежелание объединяться до всех уровней власти», — заявил депутат Андрей Ружников.
Ненецкий автономный округ стал единственным в России регионом, где большинство жителей проголосовали против поправок в Конституцию. По данным ЦИК, по России изменения поддержали 77,92% избирателей.