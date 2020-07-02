FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
02.07.2020 16:04
11
Печать

Глава Ненецкого округа объяснил, почему в его регионе не приняли поправки в Конституцию

Избиратели Ненецкого автономного округа не поддержали поправки в Конституцию из-за планов по объединению региона с Архангельской областью. Об этом заявил врио губернатора НАО Юрий Бездудный 2 июля.

«Да, большинство жителей НАО на общероссийском голосовании высказались против. Но их голоса не против поправок, а реакция на тему с объединением НАО и Архангельской области, — цитирует чиновника РБК. — Почти половина жителей округа высказались за поправки. Их мнение тоже нужно уважать. Самое главное, что выборы в НАО прошли честно, прозрачно, без нарушений и с соблюдением всех санитарных норм».

О том, что голосование против поправок в Конституцию стало для избирателей НАО формой протеста против объединения с Архангельской областью, заявили и депутаты регионального парламента. «Ненецкий округ всегда поддерживал все инициативы президента, но сейчас жители региона были очень напуганы перспективами объединения с Архангельской областью. Поэтому использовали любую возможность, чтобы донести свое нежелание объединяться до всех уровней власти», — заявил депутат Андрей Ружников.

Ненецкий автономный округ стал единственным в России регионом, где большинство жителей проголосовали против поправок в Конституцию. По данным ЦИК, по России изменения поддержали 77,92% избирателей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (11)

Кровокрас
в заголовке слово "бывший" пропущено, поправьте
WuhanRockCafe
Список жителей НАО, которые боятся объединяться с Архангельской обл. в студию. Один уже точно известен
1. Бездудный Ю.В.
...
f0ntan
Жители исчезнувших регионов тоже не желали объединяться. Норильск, где произошла природная катастрофа, раньше входил в состав Таймырского округа. Таймырский и Эвенкийский округ ликвидировали и объединили с Красноярским краем. Расстояние от Норильска до Красноярска посмотрите. От Норильска ближе до Урала, чем до Красноярска. Потому губернатора Красноярского края Усса не очень волнует ситуация в Норильске
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний