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19.05.2020 21:12
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Архангельскую область, НАО и республику Коми предложили собрать в один субъект федерации

Члены рабочей группы, готовящие предложения по слиянию Архангельской области и Ненецкого автономного округа, решили мыслить масштабнее и задумали соединить в один субъект РФ сразу три территории Русского Севера, включив в него ещё и республику Коми.

Об этом 19 мая информагентству ТАСС сообщил руководитель рабочей группы Матвей Чупров.

"Одно из предложений - это объединение в один субъект не только Архангельской области и НАО, но и Республики Коми. Три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно. Это позволит реализовывать масштабные проекты и сблизить регионы общими интересами", - сказал Чупров.

Он отметил, что в целом отношение жителей округа к объединению с Архангельской областью негативное. "Это реальная картина, но рабочая группа продолжает собирать мнения и предложения. Мы будем привлекать узких специалистов, экспертов к нашей работе, - добавил собеседник агентства. - Люди НАО очень переживают за округ, как за свой дом".

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Голосование жителей регионов по этому вопросу может состояться в единый день голосования в сентябре текущего года.

Стоит отметить, что во времена СССР территории уже входили в Северный край — административно-территориальную единицу на северо-западе РСФСР, которая существовала с 1 октября 1929 года по 5 декабря 1936 года.

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Комментарии (1)

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