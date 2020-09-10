Тяжёлый беспилотник вертикального взлёта Braeron, изначально позиционировавшийся как дрон для перевозки грузов, можно будет применять при спасении людей в сложных природных условиях, например в зонах лесных пожаров.

Как сообщает 10 сентября РИА Новости , по словам Дмитрия Арсентьева, гендиректора разработавшего дрон ОКБ «Авиарешения», Braeron собираются оснастить выдвижным механизмом для подъёма человека. «Наша разработка на днях доказала, что способна опуститься на высоту деревьев, зависнуть и стабильно удерживать полезную нагрузку до 200 килограммов. Фактически в недалеком будущем это даст возможность спасти человека из леса в условиях пожара, или если он, скажем, потеряется. Пока это первый российский дрон, способный на такие операции. Сейчас мы начали вести общение с представителями МЧС на предмет возможного сотрудничества в области пожаротушения», — говорит Арсентьев.

Беспилотник, по его словам, сможет эвакуировать одного взрослого человека в безопасное место на расстояние до 40 километров. В отличие от вертолетов, которые сейчас используются в зонах задымления, он не требует непосредственного присутствия пилота.

«В чрезвычайных ситуациях беспилотник является более эффективным средством, чем традиционные инструменты спасателей. Несмотря на относительно крупные размеры, взлет не требует особых условий — ему не нужна взлетная полоса, а для посадки нужна только небольшая площадка. Кроме того, благодаря особой конструкции БЛА аппарат удается посадить безопасно и точно, погрешность составляет всего 30 сантиметров. Это важно, когда дело касается спасения человеческих жизней», — рассказывает разработчик.

Дрон Braeron размером 5 на 3 метра работает на двигателях внутреннего сгорания и заправляется бензином Аи-95, преодолевает до 200 километров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов, перевозит до 200 килограммов. Его можно использовать для логистических задач в российской глубинке, например при доставке товаров первой необходимости и других грузов в труднодоступные деревни, на нефтяных промыслах в условиях Крайнего Севера. По предварительным оценкам, логистическую наценку это снизит более чем на треть.