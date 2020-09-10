Российский дрон-дальнобойщик сможет спасать людей из горящих лесов, идут переговоры с МЧС
Тяжёлый беспилотник вертикального взлёта Braeron, изначально позиционировавшийся как дрон для перевозки грузов, можно будет применять при спасении людей в сложных природных условиях, например в зонах лесных пожаров.
Как сообщает 10 сентября РИА Новости, по словам Дмитрия Арсентьева, гендиректора разработавшего дрон ОКБ «Авиарешения», Braeron собираются оснастить выдвижным механизмом для подъёма человека. «Наша разработка на днях доказала, что способна опуститься на высоту деревьев, зависнуть и стабильно удерживать полезную нагрузку до 200 килограммов. Фактически в недалеком будущем это даст возможность спасти человека из леса в условиях пожара, или если он, скажем, потеряется. Пока это первый российский дрон, способный на такие операции. Сейчас мы начали вести общение с представителями МЧС на предмет возможного сотрудничества в области пожаротушения», — говорит Арсентьев.
Беспилотник, по его словам, сможет эвакуировать одного взрослого человека в безопасное место на расстояние до 40 километров. В отличие от вертолетов, которые сейчас используются в зонах задымления, он не требует непосредственного присутствия пилота.
«В чрезвычайных ситуациях беспилотник является более эффективным средством, чем традиционные инструменты спасателей. Несмотря на относительно крупные размеры, взлет не требует особых условий — ему не нужна взлетная полоса, а для посадки нужна только небольшая площадка. Кроме того, благодаря особой конструкции БЛА аппарат удается посадить безопасно и точно, погрешность составляет всего 30 сантиметров. Это важно, когда дело касается спасения человеческих жизней», — рассказывает разработчик.
Дрон Braeron размером 5 на 3 метра работает на двигателях внутреннего сгорания и заправляется бензином Аи-95, преодолевает до 200 километров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов, перевозит до 200 килограммов. Его можно использовать для логистических задач в российской глубинке, например при доставке товаров первой необходимости и других грузов в труднодоступные деревни, на нефтяных промыслах в условиях Крайнего Севера. По предварительным оценкам, логистическую наценку это снизит более чем на треть.