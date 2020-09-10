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10.09.2020 09:28
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Spiegel: Навальный может говорить. Полиция усилила его охрану, опасаясь новых покушений

Состояние Алексея Навального, судя по всему, заметно улучшается. Согласно информации Spiegel и Bellingcat, полиция опасается новых покушений.

Как пишет немецкое издание Spiegel 10 сентября, полиция Берлина ужесточила меры безопасности в отношении российского оппозиционера Алексея Навального. Увеличено число его охранников и «плотность контроля» в берлинской клинике Charite, «теперь он находится под наблюдением прямо в больнице».

Эта мера является ответом на стабильное улучшение здоровья Навального, отмечает издание. После выведения из искусственной комы в понедельник врачи говорят о дальнейшем прогрессе. По данным Spiegel и Bellingcat, он «снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности произошедшего с ним на борту самолета, летевшего из Томска в Сибири в Москву». Вероятно, скоро он будет принимать больше посетителей. «Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением», — подчёркивает Spiegel.

Издание напоминает, что «по данным федерального правительства, Навальный подвергся нападению с применением нейротоксина «Новичок». По сведениям Spiegel, органы безопасности Германии предполагают, что это была операция российских спецслужб против Навального, и «использовался вариант российского нервно-паралитического агента «Новичка», который даже более токсичен, чем вещество, которым в 2018 году были отравлены российский экс-агент Сергей Скрипаль и его дочь», это вещество «могло быть произведено только в специальной военной лаборатории в России».

Сейчас разгорелись дебаты по поводу санкций против России. Обсуждается даже приостановление строительства германо-российского газопровода «Северный поток — 2», отмечает Spiegel.

О том, что Навального отравили по приказу Кремля, 9 сентября заявило издание Die Zeit. Спасли политика, по мнению издания, Его спасли реакция лётчиков, посадивших самолёт, и омские врачи, которые сразу ввели ему антидот — атропин. Страны «Большой семерки» также 9 сентября опубликовали совместное заявление, в котором говорится о «подтверждённом отравлении» Навального и предъявляется требование к России срочно раскрыть виновных.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite приняла пациента из России 22 августа. Лаборатория бундесвера обнаружила в его организме следы яда из группы «Новичок». Российская сторона отправила запрос по поводу ситуации с российским оппозиционером.

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Комментарии (9)

Wuhan Proletarian
У Алексея статус "Гость канцлера" и полиция вправе принимать любые меры по его охране.
Pilat
Весь мир.
А главное жена Алексея.
С нетерпением ждёт его объяснений про яд на трусах.
Да и не только на трусах.
Если отравили трусы, как яд потом оказался на горлышке бутылки?
Особенно с нетерпением ждут объяснений ЛГБТ сообщества.
change_it
"Медуза" об этом пишет так: Российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике «Шарите». Об этом сообщают The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. По данным изданий, состояние здоровья оппозиционера «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Навальному даже удалось вспомнить события, предшествовавшие его отравлению, пишет The Insider.

По мнению врачей, психически Навальный уже восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться на 90% (восстановление Сергея Скрипаля и Емельяна Гебрева проходило намного труднее и дольше, пишет The Insider).
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