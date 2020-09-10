Spiegel: Навальный может говорить. Полиция усилила его охрану, опасаясь новых покушений
Состояние Алексея Навального, судя по всему, заметно улучшается. Согласно информации Spiegel и Bellingcat, полиция опасается новых покушений.
Как пишет немецкое издание Spiegel 10 сентября, полиция Берлина ужесточила меры безопасности в отношении российского оппозиционера Алексея Навального. Увеличено число его охранников и «плотность контроля» в берлинской клинике Charite, «теперь он находится под наблюдением прямо в больнице».
Эта мера является ответом на стабильное улучшение здоровья Навального, отмечает издание. После выведения из искусственной комы в понедельник врачи говорят о дальнейшем прогрессе. По данным Spiegel и Bellingcat, он «снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности произошедшего с ним на борту самолета, летевшего из Томска в Сибири в Москву». Вероятно, скоро он будет принимать больше посетителей. «Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением», — подчёркивает Spiegel.
Издание напоминает, что «по данным федерального правительства, Навальный подвергся нападению с применением нейротоксина «Новичок». По сведениям Spiegel, органы безопасности Германии предполагают, что это была операция российских спецслужб против Навального, и «использовался вариант российского нервно-паралитического агента «Новичка», который даже более токсичен, чем вещество, которым в 2018 году были отравлены российский экс-агент Сергей Скрипаль и его дочь», это вещество «могло быть произведено только в специальной военной лаборатории в России».
Сейчас разгорелись дебаты по поводу санкций против России. Обсуждается даже приостановление строительства германо-российского газопровода «Северный поток — 2», отмечает Spiegel.
О том, что Навального отравили по приказу Кремля, 9 сентября заявило издание Die Zeit. Спасли политика, по мнению издания, Его спасли реакция лётчиков, посадивших самолёт, и омские врачи, которые сразу ввели ему антидот — атропин. Страны «Большой семерки» также 9 сентября опубликовали совместное заявление, в котором говорится о «подтверждённом отравлении» Навального и предъявляется требование к России срочно раскрыть виновных.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite приняла пациента из России 22 августа. Лаборатория бундесвера обнаружила в его организме следы яда из группы «Новичок». Российская сторона отправила запрос по поводу ситуации с российским оппозиционером.