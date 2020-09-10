Spiegel: Навальный может говорить. Полиция усилила его охрану, опасаясь новых покушений

Состояние Алексея Навального, судя по всему, заметно улучшается. Согласно информации Spiegel и Bellingcat, полиция опасается новых покушений.

Как пишет немецкое издание Spiegel 10 сентября, полиция Берлина ужесточила меры безопасности в отношении российского оппозиционера Алексея Навального. Увеличено число его охранников и «плотность контроля» в берлинской клинике Charite, «теперь он находится под наблюдением прямо в больнице».

Эта мера является ответом на стабильное улучшение здоровья Навального, отмечает издание. После выведения из искусственной комы в понедельник врачи говорят о дальнейшем прогрессе. По данным Spiegel и Bellingcat, он «снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности произошедшего с ним на борту самолета, летевшего из Томска в Сибири в Москву». Вероятно, скоро он будет принимать больше посетителей. «Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением», — подчёркивает Spiegel.