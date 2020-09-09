Die Zeit: Приказ устранить Навального дали из Кремля. Его спасли реакция летчика и омские врачи

Алексей Навальный был отравлен новым типом «Новичка», он должен был умереть на борту самолета. Об этом 9 сентября со ссылкой на свои источники пишет Die Zeit.



Политика спасла «череда счастливых обстоятельств» - быстрая реакция летчика, который немедленно совершил вынужденную посадку, и омские врачи, которые сразу ввели ему антидот — атропин.



По мнению немецких экспертов, такую операцию могла провести только спецслужба — такой яд, как «Новичок», «не может контролироваться обычными преступниками». Причем речь идет о новой усовершенствованной версии вещества, «с которой до сих пор в мире не сталкивались» - она якобы токсичнее ранее известных.

