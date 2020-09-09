Die Zeit: Приказ устранить Навального дали из Кремля. Его спасли реакция летчика и омские врачи
Алексей Навальный был отравлен новым типом «Новичка», он должен был умереть на борту самолета. Об этом 9 сентября со ссылкой на свои источники пишет Die Zeit.
Политика спасла «череда счастливых обстоятельств» - быстрая реакция летчика, который немедленно совершил вынужденную посадку, и омские врачи, которые сразу ввели ему антидот — атропин.
По мнению немецких экспертов, такую операцию могла провести только спецслужба — такой яд, как «Новичок», «не может контролироваться обычными преступниками». Причем речь идет о новой усовершенствованной версии вещества, «с которой до сих пор в мире не сталкивались» - она якобы токсичнее ранее известных.
«Немецкие службы также считают немыслимым, что на территории России действовала иностранная спецслужба — на глазах у ФСБ, пристально следившей за Навальным. Все это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного критика», - пишет Die Zeit.
Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен оппозиционер, накануне сообщила, что его вывели из комы. Российская сторона отправила запрос по поводу ситуации с российским оппозиционером.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.