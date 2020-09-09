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09.09.2020 21:15
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Die Zeit: Приказ устранить Навального дали из Кремля. Его спасли реакция летчика и омские врачи

Алексей Навальный был отравлен новым типом «Новичка», он должен был умереть на борту самолета. Об этом 9 сентября со ссылкой на свои источники пишет Die Zeit.

Политика спасла «череда счастливых обстоятельств» - быстрая реакция летчика, который немедленно совершил вынужденную посадку, и омские врачи, которые сразу ввели ему антидот — атропин.

По мнению немецких экспертов, такую операцию могла провести только спецслужба — такой яд, как «Новичок», «не может контролироваться обычными преступниками». Причем речь идет о новой усовершенствованной версии вещества, «с которой до сих пор в мире не сталкивались» - она якобы токсичнее ранее известных.

«Немецкие службы также считают немыслимым, что на территории России действовала иностранная спецслужба — на глазах у ФСБ, пристально следившей за Навальным. Все это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного критика», - пишет Die Zeit.

Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен оппозиционер, накануне сообщила, что его вывели из комы. Российская сторона отправила запрос по поводу ситуации с российским оппозиционером.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.

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Комментарии (22)

Антон Ковалев
В комментах бешенство ватки и скрип ботов. Судя по контенту, методички уже выдали. Оперативненько, видимо заранее заготовили.
Александр Смуров
Русская служба ББС писала о том что на борту был врач или медсестра который помогал Навальному, она же писала о том что возможно ему делали промывание желудка.
262906081
И есть же тупицы кто верит этому бреду. По словам немцев ФСБ отравила Навальному трусы в чемодане, видимо откуда-то зная, что он их наденет перед самолетом. Причем надевая, не отравится и не отравит отель, по дороге ему не станет плохо, а именно в самолете. А лётчикам ФСБ не запретит посадку в Омске, а омским врачам прикажет не менять отравленные ими трусы пациента и спасать его. Но этого мало. Далее ФСБ прикажет находившегося под подпиской о невыезде по уголовному делу Навально немедленно и в отравленных трусах передать следователям ФРГ, чтобы коллеги нашли яд и таки объявили санкции Росии, я все правильно сказал? Задача ФСБ была отравить никому ненужного Навального, но чтобы он не умер а был весь испачкан Новичком, спасти его и отправить в Германию для организации истерики против России... Навальный - отработанный Западом вариант, он нужнее полудохлый чем живой и если его бы и отравили, о Западные спецслужбы! Какой бред что они не могут это! В любом случае - всё пустые слова СМИ ФРГ!
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