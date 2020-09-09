Члены «Большой семёрки» считают отравление Навального подтверждённым и требуют срочно раскрыть виновных

«Германия проинформировала партнеров G7 о том, что клинические и токсикологические исследования немецких медицинских экспертов и специализированной лаборатории вооруженных сил Германии определили, что г-н Навальный является жертвой нападения с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок», вещества, разработанного Россией», — говорится в тексте заявления министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также Высшего представителя Европейского Союза.

Страны «Большой семерки» опубликовали 9 сентября совместное заявление по поводу ситуации с Алексеем Навальным. В нём они «решительно осуждают подтвержденное отравление» оппозиционера и требуют от России срочно раскрыть виновных.

«Любое применение химического оружия в любом месте, в любое время, кем бы то ни было и при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия. Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию в срочном порядке и полностью установить прозрачность в отношении того, кто несет ответственность за это отвратительное отравление, и, учитывая обязательства России по Конвенции о химическом оружии, привлечь виновных к ответственности», — считают главы МИД «Большой семёрки».



Более того, отравление Навального, подчёркивается в заявлении, — это «серьезный удар по демократии и политическому плюрализму в России». РФ должна гарантировать политические и гражданские свободы, включая право на свободу выражения мнений, своим гражданам, отмечают в G7.

Германия и Россия 9 сентября обменялись высказываниями по поводи ситуации вокруг Навального. Москва обвинила Берлин в «неподобающем отношении» и потребовала незамедлительно предоставить данные анализов. ФРГ, в свою очередь, заявила, что информация, которая могла бы установить детали происшествия, находится у Кремля, и обмен информацией будет производиться через Организацию по запрещению химического оружия.