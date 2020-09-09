Члены «Большой семёрки» считают отравление Навального подтверждённым и требуют срочно раскрыть виновных
Страны «Большой семерки» опубликовали 9 сентября совместное заявление по поводу ситуации с Алексеем Навальным. В нём они «решительно осуждают подтвержденное отравление» оппозиционера и требуют от России срочно раскрыть виновных.
«Германия проинформировала партнеров G7 о том, что клинические и токсикологические исследования немецких медицинских экспертов и специализированной лаборатории вооруженных сил Германии определили, что г-н Навальный является жертвой нападения с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок», вещества, разработанного Россией», — говорится в тексте заявления министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также Высшего представителя Европейского Союза.
«Любое применение химического оружия в любом месте, в любое время, кем бы то ни было и при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия. Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию в срочном порядке и полностью установить прозрачность в отношении того, кто несет ответственность за это отвратительное отравление, и, учитывая обязательства России по Конвенции о химическом оружии, привлечь виновных к ответственности», — считают главы МИД «Большой семёрки».
Более того, отравление Навального, подчёркивается в заявлении, — это «серьезный удар по демократии и политическому плюрализму в России». РФ должна гарантировать политические и гражданские свободы, включая право на свободу выражения мнений, своим гражданам, отмечают в G7.
Германия и Россия 9 сентября обменялись высказываниями по поводи ситуации вокруг Навального. Москва обвинила Берлин в «неподобающем отношении» и потребовала незамедлительно предоставить данные анализов. ФРГ, в свою очередь, заявила, что информация, которая могла бы установить детали происшествия, находится у Кремля, и обмен информацией будет производиться через Организацию по запрещению химического оружия.
Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен оппозиционер, накануне сообщила, что его вывели из комы. Российская сторона отправила запрос по поводу ситуации с российским оппозиционером.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.