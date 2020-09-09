«Мария столкнулась с угрозами физической расправы». Адвокат рассказала о встрече с Колесниковой в СИЗО
Адвокат одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак рассказала подробности ее задержания. Об этом вечером 9 сентября сообщается в официальном телеграм-канале штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.
«7 сентября после задержания возле Национального художественного музея Марию доставили в ГУБОПиК, где она провела почти полдня. Затем привезли в КГБ, где до позднего вечера от нее требовали согласиться добровольно покинуть Республику Беларусь. После того, как она отказалась, её насильно вывезли на белорусско-украинскую границу», - рассказала Казак.
На границе Колесникова порвала паспорт и отказалась выезжать на Украину. При этом у адвоката до сих пор нет документов о задержании ее подзащитной — ей вручили только постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, санкционированное Генпрокуратурой 8 сентября. Сейчас Колесникова находится в СИЗО №1 Минска. У нее на теле есть ушибы — ее силой заталкивали в машину и удерживали. Сама Колесникова считает все произошедшее похищением и собирается подавать обращения о возбуждении уголовного дела в отношении пытавшихся вывезти ее за границу.
«Мария также столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании ГУБОПиК, воспринимать кроме как реальными не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления», - рассказала адвокат.
Генпрокуратура Белоруссии 20 августа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти после создания Координационного совета белорусской оппозиции. В конце августа Колесникову вызывали на допрос в СК в качестве свидетеля по этому делу.