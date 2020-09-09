«Мария столкнулась с угрозами физической расправы». Адвокат рассказала о встрече с Колесниковой в СИЗО

Адвокат одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак рассказала подробности ее задержания. Об этом вечером 9 сентября сообщается в официальном телеграм-канале штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.



«7 сентября после задержания возле Национального художественного музея Марию доставили в ГУБОПиК, где она провела почти полдня. Затем привезли в КГБ, где до позднего вечера от нее требовали согласиться добровольно покинуть Республику Беларусь. После того, как она отказалась, её насильно вывезли на белорусско-украинскую границу», - рассказала Казак.

