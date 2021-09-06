Звезду белорусских протестов Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии. Знак получил на год меньше

Белорусский суд приговорил членов координационного совета к 10 и 11 годам лишения свободы.



«Суд назначил Марии Колесниковой 11 лет колонии общего режима», — сообщает 6 сентября издание Tut.by.



Колесникову признали виновной по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети Интернет).



Сторона обвинения ранее требовала для неё 12 лет за решеткой.



Также суд назначил оппозиционеру Максиму Знаку 10 лет колонии усиленного режима.



Объявление приговоров стало единственной открытой частью процесса. Поддержать оппозиционеров собралась толпа людей, однако попасть в зал смогли не все.



В сентябре прошлого года неизвестные возле Национального музея Белоруссии посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. На следующий день штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико раскрыл подробности нахождения своего руководителя и рассказал о попытке выдворить её из страны. Сама Колесникова уточнила, что после задержания её посадили в камеру, где высказывали «угрозы жизни и здоровью».

