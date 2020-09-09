Трейлер одной из самых ожидаемых картин года — «Дюна» Дени Вильнева с Тимоти Шаламе в главной роли — появился на YouTube. Картина, несмотря на коронавирус, не меняла ожидаемой даты своего выхода в России, — ее ждут 17 декабря.

Сюжет основан на одноименном фантастическом романе Фрэнка Герберта, впервые опубликованном в 1963–1965 годах. Он охватывает половину первой книги, ее главный герой — Пол Атрейдес, который должен сплотить людское племя фрименов и победить в войне за планету Арракис, ключевую во вселенной Дюны.



«Главному герою предначертана судьба, чье величие он пока не в состоянии постичь, — говорится в описании к трейлеру. — Умный и талантливый молодой человек должен отправиться на самую опасную планету в галактике, чтобы отстоять будущее своей семьи и своего народа. Враждебные силы обостряют конфликт в борьбе за право поставлять самый ценный ресурс во вселенной, который добывают лишь на этой планете, — вещество, способное раскрыть грандиозный потенциал человечества, но дарующее жизнь лишь тем, кто в состоянии победить свой страх».