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09.09.2020 12:51
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Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

Александр Лукашенко в интервью российским СМИ сообщил, что он «склонен» провести в Белоруссии досрочные выборы президента.

«Я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я этого не исключаю», — заявил 9 сентября Александр Лукашенко.

По его словам, сейчас нельзя назвать сроки, когда такие выборы могли бы состояться. Он подчеркнул, что смена власти в республике должна происходить через изменение Конституции.

Лукашенко сообщил, что выборы нового президента могут пройти до парламентских.

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Комментарии (2)

Sunset
Конституцию поменяет так, чтоб у него была неприкосновенность после того как покинет пост президента, и выборы будут.
Печенеги и половцы
Что выборы пройдут очень скоро и так понятно, но решать когда будет уже не он
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