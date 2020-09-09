Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

Александр Лукашенко в интервью российским СМИ сообщил, что он «склонен» провести в Белоруссии досрочные выборы президента.

«Я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я этого не исключаю», — заявил 9 сентября Александр Лукашенко.

По его словам, сейчас нельзя назвать сроки, когда такие выборы могли бы состояться. Он подчеркнул, что смена власти в республике должна происходить через изменение Конституции.

Лукашенко сообщил, что выборы нового президента могут пройти до парламентских.