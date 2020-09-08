Российских моряков похитили в Нигерии. В прошлом году экипаж Water Phoenix уже отстреливался от пиратов
Нигерийские пираты штурмовали рефрижератор Water Phoenix на подходе к портовому городу Лагос. Они поднялись на борт и захватили капитана судна и члена экипажа, оба - граждане России. Остальные 16 человек забаррикадировались.
О нападении на Water Phoenix 8 сентября сообщила своим контрагентам итальянская компания Praesidium International, специализирующая на защите торговых и пассажирских судов от пиратства.
«В 5 часов 50 минут утра по всемирному координированному времени (8.50 МСК) примерно в 34 морских милях к югу от Лагоса преступники поднялись на борт судна и похитили капитана и еще одного члена экипажа, оба россияне», - цитирует доклад Praesidium International морской вестник Marine Link.
Water Phoenix двигался со скоростью 14 узлов и во время нападения совершило маневры отклонения. Полностью оно остановилось через 40 минут после того, как пираты поднялись на борт. Сейчас Water Phoenix дрейфует.
На борту находились 18 членов экипажа - семеро россиян и одиннадцать филиппинцев.
В апреле 2019 года экипажу Water Phoenix пришлось отстреливаться от пиратов. Предупредительными выстрелами их удалось отогнать.
Оператором Water Phoenix выступает компания из Нидерландов, ходит под флагом Либерии. В Лагос рефрижератор направился из голландского порта Эймёден 23 августа.