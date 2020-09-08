Российских моряков похитили в Нигерии. В прошлом году экипаж Water Phoenix уже отстреливался от пиратов

Нигерийские пираты штурмовали рефрижератор Water Phoenix на подходе к портовому городу Лагос. Они поднялись на борт и захватили капитана судна и члена экипажа, оба - граждане России. Остальные 16 человек забаррикадировались.



О нападении на Water Phoenix 8 сентября сообщила своим контрагентам итальянская компания Praesidium International, специализирующая на защите торговых и пассажирских судов от пиратства.

«В 5 часов 50 минут утра по всемирному координированному времени (8.50 МСК) примерно в 34 морских милях к югу от Лагоса преступники поднялись на борт судна и похитили капитана и еще одного члена экипажа, оба россияне», - цитирует доклад Praesidium International морской вестник Marine Link.