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08.09.2020 22:28
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Российских моряков похитили в Нигерии. В прошлом году экипаж Water Phoenix уже отстреливался от пиратов

Нигерийские пираты штурмовали рефрижератор Water Phoenix на подходе к портовому городу Лагос. Они поднялись на борт и захватили капитана судна и члена экипажа, оба - граждане России. Остальные 16 человек забаррикадировались.

О нападении на Water Phoenix 8 сентября сообщила своим контрагентам итальянская компания Praesidium International, специализирующая на защите торговых и пассажирских судов от пиратства.

«В 5 часов 50 минут утра по всемирному координированному времени (8.50 МСК) примерно в 34 морских милях к югу от Лагоса преступники поднялись на борт судна и похитили капитана и еще одного члена экипажа, оба россияне», - цитирует доклад Praesidium International морской вестник Marine Link.

Water Phoenix двигался со скоростью 14 узлов и во время нападения совершило маневры отклонения. Полностью оно остановилось через 40 минут после того, как пираты поднялись на борт. Сейчас Water Phoenix дрейфует.

На борту находились 18 членов экипажа - семеро россиян и одиннадцать филиппинцев.

В апреле 2019 года экипажу Water Phoenix пришлось отстреливаться от пиратов. Предупредительными выстрелами их удалось отогнать.

Оператором Water Phoenix выступает компания из Нидерландов, ходит под флагом Либерии. В Лагос рефрижератор направился из голландского порта Эймёден 23 августа.

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Комментарии (1)

читатель№1
всем известная Moran Security Group, ставшая основой для ЧВК Вагнера (по слухам) специализируется на защите судов от "беженцев" и прочих блм. услуги не дешевы: к судну прикомандировывают 10-ок вооруженных стрелков в т.ч. снайперскими винтовками. есть масса видео, когда янки например с позиций расстреливают свободных джанго. но это дешевле чем терять корабль, груз, команду.
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