Белорусы встали «расстрельной» цепью. ОМОН и «титушки» задерживают стариков и женщин
Массовыми и жесткими задержаниями отреагировали власти Белоруссии на мирный марш в поддержку репрессированных в Минске. Бойцы ОМОНа и названные «титушками» лица в штатском нашли удобную мишень в виде стариков и женщин.
Местом сбора протестующих вечером 8 сентября стал Комаровский рынок. Когда они дошли до проспекта Машерова, бойцы ОМОНа и неизвестные мужчины с балаклавами на лицах начали задержания. Их интересовал преимущественно женский контингент, следует из опубликованных в Сети видеозаписей.
Минск в районе Машерова!— «jokЕР»🃏 (@vadim137502) September 8, 2020
Люди стали в сцепки, их брутально выдерёгивают!😡 pic.twitter.com/dEn0OftsPo
На применение силы протестующие ответили «расстрельной» цепью. Они выстраивались вдоль стен и сцеплялись руками. Силовики избирательно выдергивали участников марша. Попытка защитить задержанных дорого обходилась минчанам независимо от пола и возраста.
#минск #беларусь pic.twitter.com/PtaypzYd7w— MSV (@ssl2009ssl) September 8, 2020
Белоруссия месяц, с 9 августа, беспрерывно протестует против Александра Лукашенко, не признавая результаты президентских выборов и требуя его ухода. Кроме разгона митингов, власти пытаются избавиться от членов координационного совета. Их сажают под административный арест или высылают из страны.