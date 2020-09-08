FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
08.09.2020 20:55
22
Печать

Белорусы встали «расстрельной» цепью. ОМОН и «титушки» задерживают стариков и женщин

Массовыми и жесткими задержаниями отреагировали власти Белоруссии на мирный марш в поддержку репрессированных в Минске. Бойцы ОМОНа и названные «титушками» лица в штатском нашли удобную мишень в виде стариков и женщин.

Фото: tutby_official
Фото: tutby_official
Фото: tutby_official
Фото: tutby_official
Фото: tutby_official
Фото: tutby_official
Фото: tutby_official
Фото: tutby_official

Местом сбора протестующих вечером 8 сентября стал Комаровский рынок. Когда они дошли до проспекта Машерова, бойцы ОМОНа и неизвестные мужчины с балаклавами на лицах начали задержания. Их интересовал преимущественно женский контингент, следует из опубликованных в Сети видеозаписей.

На применение силы протестующие ответили «расстрельной» цепью. Они выстраивались вдоль стен и сцеплялись руками. Силовики избирательно выдергивали участников марша. Попытка защитить задержанных дорого обходилась минчанам независимо от пола и возраста.

Белоруссия месяц, с 9 августа, беспрерывно протестует против Александра Лукашенко, не признавая результаты президентских выборов и требуя его ухода. Кроме разгона митингов, власти пытаются избавиться от членов координационного совета. Их сажают под административный арест или высылают из страны.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (22)

AGP
Напомнило:
"Снимайте меня, я Божена!"
Мужской Взгляд
Боже мой, до какой мерзости дошёл фашист. Не дай господь, его ещё в Совет Федерации или Госсовет посадят. На нары подонка!
260578211
Это называется - Агония режима
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний