Член Коордицинационного совета оппозиции Белоруссии рассказал, что ему предлагали вывезти Колесникову из страны «для деэскалации конфликта»

«Они (сотрудники неких правоохранительных органов Белоруссии. — Прим. ТАСС) рисовали возможность вывоза Марии Колесниковой за границу, объясняя это необходимостью, по их мнению, деэскалации обстановки в стране», — приводит ТАСС слова Кравцова 8 сентября.

Исполнительный секретарь Коордицинационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве заявил, что ему после задержания 7 сентября предложили вывезти соратницу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Марию Колесникову из страны.

После Колесниковой, которая оказалась задержанной на границе из-за сопротивления выдворению на территорию Украины, пропала Антонина Коновалова, доверенное лицо Светланы Тихановской.

Также Иван Кравцов и его коллега по КС Антон Родненков заявили, что после задержания сами дали согласие на выезд на территорию Украины. По их словам, власти планировали, что и Колесникова уедет с ними, к границе её вели силой.

«Она не могла выйти, она кричала, что никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела у людей свой паспорт, она сразу же взяла его и порвала на много мелких кусочков, которые она взяла, пожмякала и выкинула в окно», — цитирует Антона Родненкова РИА Новости.

