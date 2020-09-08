Член Коордицинационного совета оппозиции Белоруссии рассказал, что ему предлагали вывезти Колесникову из страны «для деэскалации конфликта»
Исполнительный секретарь Коордицинационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве заявил, что ему после задержания 7 сентября предложили вывезти соратницу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Марию Колесникову из страны.
«Они (сотрудники неких правоохранительных органов Белоруссии. — Прим. ТАСС) рисовали возможность вывоза Марии Колесниковой за границу, объясняя это необходимостью, по их мнению, деэскалации обстановки в стране», — приводит ТАСС слова Кравцова 8 сентября.
После Колесниковой, которая оказалась задержанной на границе из-за сопротивления выдворению на территорию Украины, пропала Антонина Коновалова, доверенное лицо Светланы Тихановской.
Также Иван Кравцов и его коллега по КС Антон Родненков заявили, что после задержания сами дали согласие на выезд на территорию Украины. По их словам, власти планировали, что и Колесникова уедет с ними, к границе её вели силой.
«Она не могла выйти, она кричала, что никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела у людей свой паспорт, она сразу же взяла его и порвала на много мелких кусочков, которые она взяла, пожмякала и выкинула в окно», — цитирует Антона Родненкова РИА Новости.
Члена президиума Координационного совета Марию Колесникову искали в Белоруссии сутки. Очевидцы сообщали, что 7 сентября у Национального театра её насильно посадили в машину, и до утра 8 сентября была неизвестна её судьба. Утром пограничное ведомство сообщало, что вместе с еще двумя членами КС оппозиции она пыталась уехать на Украину. Однако была задержана. МВД Украины парировало, что «смелая женщина» порвала паспорт, когда её насильно пытались выдворить из республики. Сейчас Колесникова находится на территории одного из погранотрядов Белоруссии.