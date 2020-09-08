Финансовые аналитики прогнозируют доллар по 78 и евро по 92. Рубль может пойти на поправку вместе с Навальным
Если бы не политические риски, курс евро сейчас мог бы находиться на 2–3 рубля, а то и на все 13 рублей ниже текущего уровня. Однако сегодняшний рост — не предел, и судьбу российской валюты решит ситуация с Алексеем Навальным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков финансового рынка.
Рубль слабеет, днём 8 сентября на Московской бирже евро поднялся выше 90 рублей. Особенно влияет на состояние «деревянного» угроза санкций Запада в отношении «Северного потока-2» в связи с делом Навального и протесты в Белоруссии. По данным экспертов, рубль будет падать до тех пор, пока санкционная риторика не сойдёт на нет. Если очередные экономические ограничения всё же введут, курс отечественной валюты может опуститься до 78 рублей за доллар и 92 рублей за евро.
Снижающиеся цены на нефть тоже отрицательно влияют на динамику рубля.
Без учета санкционных угроз справедливым уровнем для доллара является диапазон 72–75 рублей, а для евро — 85–88 рублей, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Аналитик «Финама» Сергей Дроздов без геополитических рисков видит доллар на уровне 72,70–74 рубля и евро на уровне 87–88 рублей. Причём при введении санкций, по его мнению, рубль может упасть до 93,60 за евро. Аналитик Владислав Антонов из ИАЦ «Альпари» указывает, что рубль мог бы стоить 70,25 рубля за доллар и 78,82 рубля за евро.
Выход Навального из комы чуть укрепил российскую валюту. «Нужно, чтобы он быстро пошел на поправку и ЕС сменили свой тон, пока прокуратура не обнародует результаты расследования. В этом случае ослабление рубля прекратится», — полагает Антонов.