Финансовые аналитики прогнозируют доллар по 78 и евро по 92. Рубль может пойти на поправку вместе с Навальным

Если бы не политические риски, курс евро сейчас мог бы находиться на 2–3 рубля, а то и на все 13 рублей ниже текущего уровня. Однако сегодняшний рост — не предел, и судьбу российской валюты решит ситуация с Алексеем Навальным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков финансового рынка.

Рубль слабеет, днём 8 сентября на Московской бирже евро поднялся выше 90 рублей. Особенно влияет на состояние «деревянного» угроза санкций Запада в отношении «Северного потока-2» в связи с делом Навального и протесты в Белоруссии. По данным экспертов, рубль будет падать до тех пор, пока санкционная риторика не сойдёт на нет. Если очередные экономические ограничения всё же введут, курс отечественной валюты может опуститься до 78 рублей за доллар и 92 рублей за евро.