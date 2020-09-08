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08.09.2020 15:16
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Цена Brent впервые с конца июня опустилась ниже 41 доллара за баррель

Цена нефти эталонной марки Brent впервые с 30 июня опустилась ниже 41 доллар за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов 8 сентября.

Фьючерс на Brent с поставкой в ноябре 2020 года, по данным на 14:38, стоит 40,56 доллара за баррель, что на 3,45% ниже по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов, когда нефть торговалась по 42,01 доллара за баррель. При этом на сегодняшних торгах Brent стартовала с отметки в 42,1 доллара за баррель.

Последний раз цена Brent опускалась ниже 41 доллара за бочку 30 июня.

В то же время цена фьючерса на американскую нефть WTI с поставкой в октябре 2020 года днем 8 сентября упала на 6,81% по отношению к закрытию торгов в понедельник. По данным на 14:52, она торговалась по 37,09 доллара за баррель.

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Комментарии (1)

SlawaPiter
А стоимость евро превысила 90 (!!!) рублей, интересно это рывок или прорыв?!
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