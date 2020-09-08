Цена Brent впервые с конца июня опустилась ниже 41 доллара за баррель

Цена нефти эталонной марки Brent впервые с 30 июня опустилась ниже 41 доллар за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов 8 сентября.



Фьючерс на Brent с поставкой в ноябре 2020 года, по данным на 14:38, стоит 40,56 доллара за баррель, что на 3,45% ниже по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов, когда нефть торговалась по 42,01 доллара за баррель. При этом на сегодняшних торгах Brent стартовала с отметки в 42,1 доллара за баррель.

Последний раз цена Brent опускалась ниже 41 доллара за бочку 30 июня.