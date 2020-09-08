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08.09.2020 16:00
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Меркель: Решение по «Северному потоку-2» в связи с ситуацией вокруг Навального будет общеевропейским

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реакция ЕС на ситуацию вокруг Навального последует после получения объяснений от России. Под вопросом судьба «Северного потока-2».

Как она отметила на заседании фракции блока партий «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» 8 сентября, решение по поводу газопровода будет не германским, а общеевропейским, передаёт РИА Новости со ссылкой на агентство DPA. В частности, объясняется это тем, что происшествие не было направлено против Германии. Финальной версии дальнейших действий в отношении России пока нет, добавила Меркель. Пока же канцлер не готова увязывать дело Алексея Навального с «Северным потоком-2».

Госдеп также призвал Германию пересмотреть сотрудничество с Россией по «Северному потоку-2».

В специальной лаборатории вооружённых сил Германии, где по просьбе клиники Charite исследовали анализы Алексея Навального, накануне заявили, что присутствие боевого отравляющего вещества так называемой группы «Новичок» в биомедицинских образцах оппозиционера неоспоримо.

«Северный поток — 2» — это масштабный проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Его должны были сдать еще в конце 2019 года, однако процесс строительства затянулся из-за того, что Дания долго не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды.

В конце 2019 года газопровод столкнулся с новой проблемой: США ввели односторонние санкции в отношении возможных участников проекта. В результате сдачу трубы пришлось передвинуть на рубеж 2020–2021 годов. В июле Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Это поставило под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Позже палата представителей Конгресса США и Сенат одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.

Против «Северного потока — 2» активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.

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Комментарии (17)

SERGEY111
Северный Поток 2 нужно кровь из носу достроить - если будет отлуп от европейцев , а скорее всего так и произойдет , то ничего не останется в виде прощального поцелуя пустить по нему газик типа новичка ну или сероводорода . Леха когда вдруг если станет главным будет обязан первым же указом возместить расходы понесенные российскими налогоплательщиками на строительство этой трубы - где взять на это бабосы он прекрасно знает .
BobCat2
Ну так этот год показал, что мощностей трубопроводов (у учётом амерского СПГ и турок) Европе хватит. Украина тоже не будет ничего перекрывать. При этом поддержка проектов России, в том числе северного потока, видимо скоро станет совсем уж токсичной для любого политика. Видимо фрау канцлер взвесила все за и против и решила размазать ответственность. С вполне понятным итогом, так как многим странам в ЕС этот проект не интересен.
260608031
Нужные люди уже заработали на подрядах и те кому надо оформили себе недвижимость и гражданство в иностранных государствах, там уже учатся их дети. Смысла достраивать СП-2 для них уже нет.
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