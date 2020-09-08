Меркель: Решение по «Северному потоку-2» в связи с ситуацией вокруг Навального будет общеевропейским

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реакция ЕС на ситуацию вокруг Навального последует после получения объяснений от России. Под вопросом судьба «Северного потока-2».

Как она отметила на заседании фракции блока партий «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» 8 сентября, решение по поводу газопровода будет не германским, а общеевропейским, передаёт РИА Новости со ссылкой на агентство DPA. В частности, объясняется это тем, что происшествие не было направлено против Германии. Финальной версии дальнейших действий в отношении России пока нет, добавила Меркель. Пока же канцлер не готова увязывать дело Алексея Навального с «Северным потоком-2».