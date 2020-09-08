Сначала старшие. В Центре Гамалеи рассказали, когда вакцину от коронавируса могут дать детям

«Такие исследования [среди детей] могут начаться, когда полностью закончатся исследования на взрослых, то есть закончится пострегистрационная фаза, — сказал Гинцбург. — 3–4 месяца будут вводить, последнему введут, отсчитайте ещё полгода. Девять месяцев получается».

Испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей могут начаться через девять месяцев. Сначала должен завершиться «взрослый» этап. Об этом 8 сентября сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Для исследования вакцины на детях нужно разрешение Минздрава. Документы для его получения пока не готовы.

Что касается облегчённой формы вакцины, этот вопрос пока не обсуждается, экспериментов не проводится. Но «Спутник V» может пойти по этому пути. «Возможно, такое и будет по аналогии с вакцинами БЦЖ, где вакцина БЦЖ-М содержит половину взрослой дозы вакцины от туберкулеза. Если колоть БЦЖ-М 14-летним — это одна доза, если колоть новорождённым, что больше всего делается, это доза в два раза меньше», — отметил Гинцбург.

Вероятно, детям вакцина будет даваться в другой форме, не уколами, а каплями в нос — из-за маленькой массы тела. «Естественно, ребенку весом 20 кг явно нужна будет меньшая доза, чем взрослому человеку весом 50–60–70 кг», — пояснил глава Центра им. Гамалеи.

Российская вакцина, получившая международное наименование Sputnik V, зарегистрирована 11 августа 2020 года. Её запустили в производство параллельно с финальным этапом проверок, который продлится до 2023 года. Из возможных побочных эффектов отмечены увеличение лимфоузлов, диспепсия, снижение аппетита, повышение температуры, головная боль, тошнота и аллергическая реакция.

