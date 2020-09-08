Риски заражения детей в школах COVID-19 не пугают российских родителей. Всего 4% россиян голосуют за «дистанционное обучение». 93% уверены, что, несмотря ни на что, «лучше вернуться к традиционному, очному формату обучения». Об этом 8 сентября сообщает ВЦИОМ .

При этом доля сторонников удалённого обучения через Интернет растёт в зависимости от того, в какой класс ходят их дети. У будущих абитуриентов и учеников 10–11-х классов за дистанционку выступают 7% родителей.



При этом «дисциплину» и «контроль» записывают в плюсы и сторонники традиционного многочасового высиживания знаний за школьной партой в окружении десятков других детей, и те, кто не боится учёбы через экран смартфона или компьютера. Среди сторонников удалёнки 17% говорят, что такой формат позволяет лучше контролировать процесс обучения и поднимает дисциплину детей. Среди сторонников классической траты времени на поход в школу, уроки, перемены, обед, возвращение из школы 8% говорят, что это лучшая дисциплина, а 7% признаются, что «дома недостаточно контроля».

