ВЦИОМ: Лишь 4% россиян хотят учить детей дистанционно, 93% против «школы из смартфона»
Риски заражения детей в школах COVID-19 не пугают российских родителей. Всего 4% россиян голосуют за «дистанционное обучение». 93% уверены, что, несмотря ни на что, «лучше вернуться к традиционному, очному формату обучения». Об этом 8 сентября сообщает ВЦИОМ.
При этом доля сторонников удалённого обучения через Интернет растёт в зависимости от того, в какой класс ходят их дети. У будущих абитуриентов и учеников 10–11-х классов за дистанционку выступают 7% родителей.
При этом «дисциплину» и «контроль» записывают в плюсы и сторонники традиционного многочасового высиживания знаний за школьной партой в окружении десятков других детей, и те, кто не боится учёбы через экран смартфона или компьютера. Среди сторонников удалёнки 17% говорят, что такой формат позволяет лучше контролировать процесс обучения и поднимает дисциплину детей. Среди сторонников классической траты времени на поход в школу, уроки, перемены, обед, возвращение из школы 8% говорят, что это лучшая дисциплина, а 7% признаются, что «дома недостаточно контроля».
Дистанционное образование несёт больше минусов, уверены 68% собеседников ВЦИОМ, а 74% полагают, что переход на онлайн-обучение понизил качество знаний. При этом каждый пятый житель Москвы и Петербурга (19%), у кого в семье есть школьники, считает, что санитарную безопасность в их школе обеспечить, «скорее, не смогут».
На этом фоне сильный страх, что ребёнок заразится в школе, испытывают лишь 8% россиян. Больше половины (54%) допускают риск заражения, а каждый четвёртый собеседник государственной службы социологии (23%) уверен, что «этого не случится».
Опрос был проведён 27 августа 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.