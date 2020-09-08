Избалованные сверхдоходами короли табачного подполья из Петербурга понизили Land Rover до передвижного склада

Уголовное дело о масштабном производстве сигарет возбудили в Петербурге после серии обысков. Подпольный товар хранился в огромных объемах, и даже автомобиль Land Rover использовался как склад.



По данным «Фонтанки», к 8 сентября полиция задержала пятерых предполагаемых участников преступной группы по производству и сбыту немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по статье 171.1 УК.

В следствии считают, к сбыту причастны петербуржцы Тимофей Молчанов, Антон Жигарев, Илья Бикин, Мстислав Клюшин, Матвей Степанов. Обыски прошли не только у них дома, но и на складах в Шушарах, Купчино, на проспекте Ветеранов. Производственная площадка находилась в Тосно. Обыскивать с пристрастием пришлось и Land Rover Молчанова. Припаркованная во Всеволожском районе машина тоже использовалась как склад.