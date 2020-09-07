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07.09.2020 22:52
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Самый дорогой футболист мира заболел коронавирусом

Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе заболел коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции в понедельник, 7 сентября, из-за этого футболиста исключили из состава национальной команды, которой 8 сентября предстоит сыграть с Хорватией в Лиге наций.

Ранее еще четверо футболистов «ПСЖ» заболели коронавирусом — нападающие Неймар и Мауро Икарди, полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил форварда за 145 млн евро. В прошлом сезоне 21-летний Мбаппе принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором 18 забитых мячей и пяти результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

По версии сайта transfermarkt.de, трансферная стоимость Мбаппе оценивался в 180 млн евро, что делает его самым дорогим футболистом в мире.

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