Самый дорогой футболист мира заболел коронавирусом

Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе заболел коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции в понедельник, 7 сентября, из-за этого футболиста исключили из состава национальной команды, которой 8 сентября предстоит сыграть с Хорватией в Лиге наций.

Ранее еще четверо футболистов «ПСЖ» заболели коронавирусом — нападающие Неймар и Мауро Икарди, полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил форварда за 145 млн евро. В прошлом сезоне 21-летний Мбаппе принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором 18 забитых мячей и пяти результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.