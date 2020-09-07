На юге Петербурга днем 7 сентября наблюдался 9-балльный затор в одном направлении и пробка из троллейбусов в другом. Общественный транспорт остановило ДТП с такси.



Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Ленинском проспекте, на остановке общественного транспорта перед путепроводом ЗСД в направлении Московского проспекта, столкнулись легковой автомобиль «Яндекс.Такси» и троллейбус. Из-за этого троллейбусы встали от метро «Ленинский проспект», заняв собой правую полосу.

Одновременно на Ленинском проспекте скопилась пробка и в сторону проспекта Маршала Жукова. По данным «Яндекса», затор наблюдался на 9 баллов, хотя обычно в это время на магистрали 4 балла.