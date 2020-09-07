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07.09.2020 17:52
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Таксист догнал троллейбус и собрал вереницу из «рогатых» на Ленинском проспекте

На юге Петербурга днем 7 сентября наблюдался 9-балльный затор в одном направлении и пробка из троллейбусов в другом. Общественный транспорт остановило ДТП с такси.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Ленинском проспекте, на остановке общественного транспорта перед путепроводом ЗСД в направлении Московского проспекта, столкнулись легковой автомобиль «Яндекс.Такси» и троллейбус. Из-за этого троллейбусы встали от метро «Ленинский проспект», заняв собой правую полосу.

Одновременно на Ленинском проспекте скопилась пробка и в сторону проспекта Маршала Жукова. По данным «Яндекса», затор наблюдался на 9 баллов, хотя обычно в это время на магистрали 4 балла.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Сейчас, в вечерний час пик, в Петербурге наблюдается 7 баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно в такое время в понедельник. Аналитики ожидают, что пробки останутся на таком же уровне в ближайший час.

Днем же в среднем в городе дороги были загружены на обычные 4 балла. Кроме Ленинского проспекта, самыми загруженными магистралями стали проспект Славы — Народная улица к Московскому и Московское шоссе в направлении из центра. Но все самые крупные пробки дня наблюдались утром, особенно на КАД. Хотя кольцевая отметилась и днем: в районе вантового на внутреннем кольце проезд, помимо дорожных работ, затруднило ДТП.

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