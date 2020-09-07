S&P: До 15% кредитов в российских банках станут проблемными

Рейтинговое агентство S&P проанализировало деятельность 14 крупнейших по активам российских банков и сообщило о том, что их ждут сложности, связанные с проблемными долгами в 2021 году.

«Объем кредитов, признанных проблемными, увеличится, и этот показатель для крупнейших российских банков может достичь 12–15% их совокупных кредитов к концу 2020 года, увеличившись в два раза по сравнению с показателем на конец 2019 года (7,5%)», — сообщила пресс-служба агентства 7 сентября.

Из-за этого крупнейшим российским банкам придется направить на формирование резервов до 2,5 — 3% среднего объема кредитных портфелей по сравнению с 0,84% в 2019 году. В результате некоторые из них будут работать лишь на уровне безубыточности.