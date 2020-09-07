Нурмагомедов не верит, что сможет остаться чемпионом в 35 лет

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не готов жертвовать здоровьем ради продолжительного пребывания на пике своей карьеры. Как заявил 31-летний спортсмен в интервью «Матч ТВ», он понимает, что всему есть предел.
«Понятно, что я нахожусь не на начальной стадии своей карьеры. Мне почти 32. Думаю, что это не такой критический возраст. В 35 лет выступать на пике в легком весе невозможно. Я себя ни в 35, ни в 40 лет не вижу на мировом уровне. Сейчас у меня пик, но я отдаю себе отчет, что все — временно. Кто в таком возрасте дрался в элите? Хотел бы быть исключением, но это будет риск моему здоровью. Я бы не хотел быть инвалидом в 50–60 лет», — подчеркнул Нурмагомедов.
Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На счету 31-летнего спортсмена 28 (восемь — нокаутом) побед в 28 поединках в рамках смешанных единоборств. 24 октября в Абу-Даби Хабибу предстоит защитить чемпионский титул в бою с американцем Джастином Гейджи.
В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом на челюсть. С тех пор Нурмагомедов успел один раз защитить титул чемпиона в бою с Дастином Пуарье удушающим приемом. Макгрегор в свою очередь победил Дональда Серроне техническим нокаутом. Макгрегор не раз заявлял о своем желании провести реванш с Нурмагомедовым, но, по мнению Хабиба, тот еще не заслужил повторной встречи с ним.