Нурмагомедов не верит, что сможет остаться чемпионом в 35 лет

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не готов жертвовать здоровьем ради продолжительного пребывания на пике своей карьеры. Как заявил 31-летний спортсмен в интервью «Матч ТВ», он понимает, что всему есть предел.

«Понятно, что я нахожусь не на начальной стадии своей карьеры. Мне почти 32. Думаю, что это не такой критический возраст. В 35 лет выступать на пике в легком весе невозможно. Я себя ни в 35, ни в 40 лет не вижу на мировом уровне. Сейчас у меня пик, но я отдаю себе отчет, что все — временно. Кто в таком возрасте дрался в элите? Хотел бы быть исключением, но это будет риск моему здоровью. Я бы не хотел быть инвалидом в 50–60 лет», — подчеркнул Нурмагомедов.