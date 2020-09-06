Президент Сербии рассказал Лаврову об итогах переговоров в Вашингтоне

Президент Сербии Александр Вучич обсудил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым итоги встречи в Вашингтоне и предстоящие переговоры в Брюсселе. Как сообщает российский МИД в воскресенье, 6 сентября, обсуждалась, в частности, проблема Косово.



«А.Вучич проинформировал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе. В контексте сверки часов по проблеме Косово подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244», — говорится в сообщении.