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06.09.2020 18:30
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Президент Сербии рассказал Лаврову об итогах переговоров в Вашингтоне

Президент Сербии Александр Вучич обсудил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым итоги встречи в Вашингтоне и предстоящие переговоры в Брюсселе. Как сообщает российский МИД в воскресенье, 6 сентября, обсуждалась, в частности, проблема Косово.

«А.Вучич проинформировал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе. В контексте сверки часов по проблеме Косово подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244», — говорится в сообщении.

Сербская делегация во главе с Вучичем провела двухдневный визит в США, где прошли переговоры с премьером Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Широкую огласку получило фото, сделанное во время переговоров между Вучичем и Дональдом Трампом в Белом доме во многом благодаря записи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Фейсбуке. Позже Захаровой пришлось извиняться.

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Комментарии (3)

Strelets 77
Захарова все время бред несёт. Вот от друзей - сербов получила. Хорошо, что от них, были бы это американцы, похвалили бы её.
dragvs
Вучич жестко унизил Захарову, ее надо либо срочно уволить, либо это признать, что это и удар по Лаврову.
kоt-obormot
«Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто подобное опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются»©
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