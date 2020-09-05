Как приобщить детей к чистоте. Урок от учителя русского языка для «спиногрызов» и «никчёмных салаг» из 5 класса

Администрация Чебоксар проведёт проверку после того, как в интернет утекла запись образовательного процесса, якобы сделанная в одной из школ города. На ней учитель начинает урок с ликбеза по уборке и ёмких характеристик учащихся.

«Рот закрыли! Объясните мне, пожалуйста, это что, свиньи? Это что на полу валяется? Кто-то не дожрал чего-то, я не поняла? Вы! Взрослый человек прибирает за вами на карачках. А вы, как барыни, что ли, с боярами? Только вы сидите здесь. Почему она за вами прибирает вот эти все от дешёвой подошвы следы? Кто вас к этому приучил, бездарье! — возмущается женщина и командует, — Сели!».

Слышится характерный шум, а женский голос почти срывается: «Она [уборщица] не ваша прислуга. А вы не аристократы и не господа! Вы нищеброды пока ещё. Дармоеды и спиногрызы! Вы обязаны в кабинете за собой прибирать».

Судя по аудиозаписи, негодование вызвали тёмные пятна от подошв на линолеуме, которые «набегали» школьники. «Стираем быстро, пацаны! Молодые люди — это пацаны», — объясняет преподаватель русского языка и переходит к армейскому: — «Если я в следующий раз зайду, и в кабинете будут эти разводы, или будет валяться хоть одна бумажка, я по очереди на всех урну надену на башку. <….> Салаги никчёмные!».