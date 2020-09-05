На ЗСД поймали таксиста, уезжавшего от пункта оплаты по встречке. Он удивился: А что? Я всегда так делаю

Откровенный нарушитель попался минувшей ночью на платной магистрали ЗСД в Петербурге.

Как передаёт «Дорожный инспектор», 5 сентября около часа ночи в отдел ГИБДД по Приморскому району поступила любопытная заявка. В ней сообщалось, что по ЗСД от пункта оплаты на пересечении с КАД в сторону Богатырского такси едет во встречном направлении. Так таксист отмахал несколько километров, пока его не заблокировали сотрудники компании, обслуживающей ЗСД.

Прибывшие на место инспекторы ДПС оформили в отношении мужчины протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ – за нарушение правил расположения машины на дороге, встречного разъезда или обгона. Водитель сильной вины не чувствовал. Он пояснил, что поступает так не впервые. Когда не было денег на оплату, он и раньше разворачивался и ехал обратно до ближайшего съезда – а что, ночью же машин почти нет.