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05.09.2020 20:39
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На ЗСД поймали таксиста, уезжавшего от пункта оплаты по встречке. Он удивился: А что? Я всегда так делаю

Откровенный нарушитель попался минувшей ночью на платной магистрали ЗСД в Петербурге.

Как передаёт «Дорожный инспектор», 5 сентября около часа ночи в отдел ГИБДД по Приморскому району поступила любопытная заявка. В ней сообщалось, что по ЗСД от пункта оплаты на пересечении с КАД в сторону Богатырского такси едет во встречном направлении. Так таксист отмахал несколько километров, пока его не заблокировали сотрудники компании, обслуживающей ЗСД.

Прибывшие на место инспекторы ДПС оформили в отношении мужчины протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ – за нарушение правил расположения машины на дороге, встречного разъезда или обгона. Водитель сильной вины не чувствовал. Он пояснил, что поступает так не впервые. Когда не было денег на оплату, он и раньше разворачивался и ехал обратно до ближайшего съезда – а что, ночью же машин почти нет.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb / Архив
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb / Архив

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Комментарии (2)

Денис Юсупов
То есть такой идиот вдвойне - мало того, что по встречке наворачивает, так ещё и без денег несколько раз туда заезжает. Бедняжка, и правда, откуда ж ТАКСИСТУ денег-то взять? И банковских карт в его вселенной ещё не придумали...
Pilat
У таксиста нет денег на оплату ЗСД.....а зачем же он туда поехал?
Да и ....врёт конечно.
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