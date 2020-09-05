На Зеленогорском шоссе около развязки с ЗСД в сторону города «Сузуки Витара» врезалась в бетонный столб у края дороги и уложила его на асфальт, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Автомобиль в результате этого неравного сражения получил повреждения, не совместимые с дальнейшей эксплуатацией. ГИБДД на месте. Скорой помощи не потребовалось», — рассказывают очевидцы.

В комментариях подписчица Анжелика добавляет, что водитель ехал за грибами в 4 часа утра и уснул за рулём. «Это первая авария в его жизни, водитель с 40-летним стажем», — пишет она. Люди в машине отделались ушибами.

Бригада СПб ГБУ «Ленсвет» выехала на место и с 10 до 14 часов вела там работы. Была демонтирована и уложена вдоль проезжей части повреждённая опора, сняты провисшие сети электроснабжения, проложены новые в обход демонтированной опоры. Теперь уличное освещение в Белоострове и на участке Зеленогорского шоссе восстановлено в полном объёме.