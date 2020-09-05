Заболеваемость коронавирусом растёт: в Петербурге самое большое число заразившихся с 20 июля

В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 195 новых случаев заболевания коронавирусом — последний раз такой показатель фиксировали в июле. Вчера в городе было 193 новых случая, 3 сентября — 191. В России выявляемость также пошла в рост.

Как сообщает оперштаб 5 сентября, по стране в целом зарегистрировали 5 205 новых заболевших. Это почти на сотню больше, чем днём ранее. За сутки заразившихся выявили в 84 регионах, лидером по-прежнему остаётся Москва (671).

В Петербурге 195 новых заболевших — на два больше, чем накануне. Последний раз подхвативших вирус в таком количестве вносили в статистику 20 июля. Город удерживает второе место по приросту заболевших, на третьем Московская область (168 новых случаев).