Заболеваемость коронавирусом растёт: в Петербурге самое большое число заразившихся с 20 июля
В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 195 новых случаев заболевания коронавирусом — последний раз такой показатель фиксировали в июле. Вчера в городе было 193 новых случая, 3 сентября — 191. В России выявляемость также пошла в рост.
Как сообщает оперштаб 5 сентября, по стране в целом зарегистрировали 5 205 новых заболевших. Это почти на сотню больше, чем днём ранее. За сутки заразившихся выявили в 84 регионах, лидером по-прежнему остаётся Москва (671).
В Петербурге 195 новых заболевших — на два больше, чем накануне. Последний раз подхвативших вирус в таком количестве вносили в статистику 20 июля. Город удерживает второе место по приросту заболевших, на третьем Московская область (168 новых случаев).
По данным городского оперштаба, за последние сутки на коронавирус обследовали 22 276 человек. Под медицинским наблюдением находится 896 жителей Петербурга. Из них двое в обсерваторе, 894 контактные.
Всего в России выявлено 1 020 310 случаев коронавируса, 37 620 приходится на Петербург.