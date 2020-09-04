ДК Лурье устроит квест по Летнему саду, чтоб запомнили «раз и навсегда»

После квеста ДК Лурье 5 сентября дети (а заодно и родители) запомнят не только это, но и кто такая Сивилла Ливийская и чем она отличается от Сивилл Европейской и Дельфийской соответственно; узнают все басни на памятнике Крылову. Организаторы обещают, что «раз и навсегда» все выучат, где в Летнем саду Менажерийный пруд (и что такое «менажерийный») и «Крестовое гульбище» (и что значат оба слова). А также узнают, зачем делать фонтаны без воды, и сами найдут единственную здесь женскую статую на каблуках (подсказка: из остальной «одежды» почти ничего и нет).

Квест проведет искусствовед Анна Пейчева, специалист по музейно-образовательной деятельности Русского музея. Количество человек в группе ограничено, всем дадут наушники, чтоб не пришлось толпиться и получилось сохранить социальную дистанцию.



Место сбора устроители назначили у решетки Летнего сада (со стороны Невы) и тут же напомнили, что на самом деле это не «решетка Летнего сада», а вовсе даже «Невская ограда». 10+.

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Александра Шеромова

