Как рассказали «Фонтанке» в компании 4 сентября, за 7 месяцев 2020 года Центр управления дорожным движением участка М-11 от Петербурга до Великого Новгорода зафиксировал более 3000 дорожных ситуаций. 2303 из них — это остановка на трассе из-за нехватки топлива. Обсохших везут на ближайшую заправку, выдают канистру и возвращают к машине.

Компания «Магистраль двух столиц», которая является оператором трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, отчиталась о происшествиях за 2020 год. В двух случаях из трех автомобилисты переоценивают бензобаки своих машин.

Поломки на трассе — это 39% выездов, такое случалось более 1600 раз. 30 случаев — это реагирование на брошенный транспорт: по регламенту аварийные комиссары должны сделать его заметным на трассе, пока его не увезет эвакуатор или не вернется владелец. Нарушителей спокойствия и безопасности утихомиривали 26 раз, неплательщик зафиксирован один. Кроме того, единожды был замечен мотоциклист, едущий по встречке.



При этом три раза аварийные комиссары сами оказывались пострадавшими: в их авто во время работы въезжали водители, которые, несмотря на световые сигналы и предупреждения на табло, не замечали препятствия.



Движение по магистрали было открыто в конце ноября 2019 года. С тех пор «Фонтанка» периодически рассказывает о происшествиях на М-11. Например, в мае на 557-м километре столкнулись 2 фуры. О загадке 666-го км, где периодически случаются происшествия, — читайте в нашем материале.