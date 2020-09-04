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04.09.2020 12:33
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На «петербургском» отрезке М-11 аварийные комиссары 3 тысячи раз выступили спасателями и трижды — жертвами. Неплательщика ловили одного

Компания «Магистраль двух столиц», которая является оператором трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, отчиталась о происшествиях за 2020 год. В двух случаях из трех автомобилисты переоценивают бензобаки своих машин.

Как рассказали «Фонтанке» в компании 4 сентября, за 7 месяцев 2020 года Центр управления дорожным движением участка М-11 от Петербурга до Великого Новгорода зафиксировал более 3000 дорожных ситуаций. 2303 из них — это остановка на трассе из-за нехватки топлива. Обсохших везут на ближайшую заправку, выдают канистру и возвращают к машине.

Фото: пресс-служба МСС
Фото: пресс-служба МСС

Поломки на трассе — это 39% выездов, такое случалось более 1600 раз. 30 случаев — это реагирование на брошенный транспорт: по регламенту аварийные комиссары должны сделать его заметным на трассе, пока его не увезет эвакуатор или не вернется владелец. Нарушителей спокойствия и безопасности утихомиривали 26 раз, неплательщик зафиксирован один. Кроме того, единожды был замечен мотоциклист, едущий по встречке.

При этом три раза аварийные комиссары сами оказывались пострадавшими: в их авто во время работы въезжали водители, которые, несмотря на световые сигналы и предупреждения на табло, не замечали препятствия.

Движение по магистрали было открыто в конце ноября 2019 года. С тех пор «Фонтанка» периодически рассказывает о происшествиях на М-11. Например, в мае на 557-м километре столкнулись 2 фуры. О загадке 666-го км, где периодически случаются происшествия, — читайте в нашем материале.

Компания «Магистраль двух столиц» создана в июле 2013 г. для реализации проекта строительства и эксплуатации 7 и 8 этапов М-11 на основе государственно-частного партнерства. Акционерами являются ВТБ Инфраструктурный Холдинг и французская группа VINCI Highways (дочернее предприятие VINCI Concessions).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

mangup
таблички большие поставить - "следующая заправка через ХХХ км"
Павелко Алексей
Возили до заправки?!Легче сразу же бензин подвозить, литров пять
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