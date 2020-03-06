На 666-м километре платной трассы М-11 аварии происходят одна за другой, небольшой пятачок усеян обломками. «Везунчики» просто попрощались с автомобилями, другим предстоят долгие месяцы лечения. Магия чисел? Нет, просто геометрия. Когда съезд со скоростной автомагистрали поворачивает под 90 градусов, а не плавно (как подсказывает здравый смысл, нормы строительства и даже знаки), удержать машину в полосе на предписанных 50 км/ч непросто.

Истории водителей, переживших здесь ДТП, и комментарии официальных служб стопроцентно попадают в топик «Это Россия, детка, с её двумя главными проблемами». Например, как возможно такое, что ГИБДД, измерив радиус кривой поворота, получила цифру менее 25 метров, а в письме «Автодора» значатся 30 метров? В любом случае, говорят дорожники, этот съезд временный. То есть получается, что трасса уже открыта, но ещё не готова.

Три аварии, о которых известно «Фонтанке», произошли на съезде к АЗС на 666-м километре «Невы» (Москва — Санкт-Петербург) в Тосненском районе Ленобласти в январе. Скорее всего, их было больше: уже к моменту первой из них отбойник был повреждён, и на земле валялись кузовные обломки какой-то «Шкоды». И это при том что участок с 646-го по 684-й километр (граничащий с Петербургом) был открыт в ноябре. 3 января. Отбойник ещё был. Водителя признали виновным в ДТП. После публикации на «Фонтанке» новости о перевернувшемся БМВ в редакцию обратился Александр, участник другой аварии на этом же месте. Он как раз первый из трёх. Он подробно объяснил, почему сначала он сам (и видимо, кто-то до него), а затем ещё как минимум двое не смогли войти в поворот. Александр с женой и двумя детьми 5 и 10 лет ехал по М-11 3 января. Оставалось немного, 22 километра, но решили сделать небольшую остановку. Подвесной дорожный знак на ферме указал заправку: съезд направо под 45%. Но съезд оказался не плавным, а под 90%, и к тому же уходящим под уклон. Уже после Александр выяснил, что радиус кривой здесь составляет менее 25 метров, и это не соответствует требованиям пункта 6.15 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» (свод правил есть на сайте «Автодора»). Разглядеть траекторию дороги заранее не даёт шумовой забор. Знак разрешает ехать со скоростью 40 км/ч. Не ожидавший резкого поворота Александр не вписался в него, и «Ауди» зависла на отбойнике. Водитель и пассажиры, к счастью, не пострадали.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

Сотрудники ДПС ехали долго, что неудивительно для 3 января. Составили протокол по статье 12.33 КоАП (повреждение дорог, дорожных сооружений), в котором указали, что водитель «Ауди» не справился с управлением и повредил дорожное ограждение. Александр в протоколе написал, что не согласен: по его мнению, участок дороги не соответствует требованиям безопасности. Затем приехал аварийный комиссар, вызвал эвакуатор. Потом ещё один автомобиль комиссаров. «Из машины вышел важный дядька, — рассказывает Александр. — Гаишники представили его мне как бывшего сотрудника ДПС. Он начал меня убеждать, что с поворотом всё хорошо, он соответствует всем правилам, ты сам не справился с управлением. Я говорю: «Посмотрите, отбойник здесь весь жёваный, видимо, люди уже попадали в ДТП. Временный забор повреждён, мачты освещения сняты». Я сказал, что буду стоять на своём и судиться. Он плечами пожал, сел в машину и уехал». Теперь Александр оспаривает протокол ГИБДД, чтобы составить иск и обратиться в суд. На первом этапе его документы должны передать из ОГИБДД Тосненского района в Люберцы, к началу марта (с конца января) этого так и не сделано. На днях в тосненском отделе Александру сообщили, что срок рассмотрения его заявления продлён.

24 января. Отбойника уже нет, BMW скатился вниз. Водителя сочли невиновным. Следующее известное ДТП — с перевернувшимся БМВ от 24 января. «Фонтанка» писала о нём, и как раз благодаря публикациям в интернете Александр нашёл собрата по несчастью. Москвич Олег с семьёй ехал в Петербург на отдых. Заканчивался бензин, увидели заправку. БМВ Олега — полноприводной автомобиль, в поворот обычно входит как по рельсам, но здесь даже это не помогло.

«На самом повороте даже отбойника нет. Видимо, сняли, так как фуры не могли войти в поворот. Был бы отбойник — задержал бы. Плюс дорога идёт под уклон, и из-за спуска передние колёса потеряли сцепление. На задних машина съехала вниз. На склоне лежит камень, типа бордюрного. Машина ударилась об него и завалилась на левый бок, а затем на крышу, — рассказывает Олег. — Сработали системы безопасности, через ГЛОНАСС сигнал поступил в экстренные службы. Подбежали люди. Потом подъехал эвакуатор, быстрее, чем ГИБДД». На этот раз в протоколе сотрудники ГИБДД написали, что водитель невиновен. Пока оформляли аварию, Олег заметил, что ещё один автомобиль чуть не вылетел таким же образом. Его БМВ восстановлению не подлежит.

28 января. Отбойника так и нет. Водитель пострадал и не получил постановление о ДТП. Андрей, живущий в Подмосковье, отправился в Петербург 28 января, на второй день своего отпуска. 17 лет назад он учился в Северной столице, жил на Васильевском и хотел снова побывать здесь. Ехал один на «КИА Рио». Поворота на 90 градусов на скоростной трассе никак не ожидал: ни на МКАД, ни на других автомагистралях за 25 лет водительского стажа такого не видел. Заранее разглядеть съезд не даёт сплошной забор, на знаке — угол в 135 градусов. Экстренное торможение и поворот руля не спасли: на скорости 40 км/ч в поворот не войти, нужно заранее скидывать почти на 5 км/ч. Если бы был отбойник, то машина могла бы удержаться. А так, в отсутствие каких-либо ограждений, она упала боком и стала кувыркаться. «Почувствовал запах дыма, вылез через пассажирскую дверь. Сразу прострелило поясницу и лёг, — рассказывает Андрей. — Из строящегося гриль-кафе подбежал сторож, потом другие мужики. Они поставили машину на колёса и сняли с зажигания. Возгорания не было».

У автомобиля, скатившегося примерно с 2-метровой высоты, все стёкла остались целы, из двух боковых зеркал сломалось только одно, то есть скорость была невысокой. Но силовые элементы кузова повело фатально, и в итоге почти новая машина, купленная полгода назад, восстановлению не подлежит. Каско нет. На дне «кювета» Андрей заметил множество обломков других машин, куски пластика, бамперы. «КИА» вывезли на эвакуаторе на следующий день, 29 января, и всё было по-прежнему: ни отбойника, ни каких-либо предупреждений. На место прибыли экипаж ГИБДД и скорая, которая увезла его в больницу в Тосно. У Андрея зафиксировали переломы трех рёбер и двух позвонков, 10 февраля сделали операцию — установили металлические пластины для фиксации позвонков. Сейчас он на больничном, на дневном стационаре, несколько месяцев предстоит наблюдаться у врачей, через 8 месяцев — операция по удалению пластин. Справки о ДТП у Андрея нет вообще — гаишники ему не выдали. 20 февраля он направил запрос в тосненский отдел ГИБДД, чтобы потом обращаться в суд.

Вот этот поворот 3 февраля.

Видео предоставлено читателем «Фонтанки» Александром

Говорят, на этом месте было ещё одно ДТП, в котором человек получил ещё более тяжёлые травмы. Найти пострадавшего «Фонтанке» пока не удалось. 5 метров, которые меняют суть дела. ГИБДД и дорожники разошлись в оценках. По данным «Фонтанки», этот съезд строили в очень сжатые сроки. У потерпевших есть своя версия по поводу причины такого странного дорожного решения. Справа от М-11 находится заправка, уже действующая, а перед ней строят кафе. Похоже, именно ради этого заведения съезд сделали таким резким. «Выглядит так, будто кафе решили устроить здесь позже — во второй половине февраля там ещё продолжались строительные работы. Заправка и переходная полоса на трассе, видимо, уже были готовы, поэтому пришлось подстраивать траекторию самого съезда, чтобы он сначала привёл к кафе, а потом уже к заправке», — предполагает Александр, водитель «Ауди». После ДТП Александр обратился в ГИБДД и в «Автодор». Из УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 5 февраля ему пришёл ответ. Сотрудники полиции провели обследование участаи и подтвердили, что радиус кривой на съезде составляет менее 25 метров в нарушение пункта 6.15 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Такое «отступление от требований нормативного документа образует состав административного правонарушения», предусмотренного статьёй 12.34 КоАП РФ (Нарушение правил содержания дорог в безопасном для дорожного движения состоянии), по ней возбуждено административное производство. Кроме того, в ГИБДД подчеркнули, что проектная документация на съезд им не поступала и в приёмочную комиссию ГИБДД не приглашали.

Документ предоставлен читателем «Фонтанки» Александром

В «Автодоре» же Александру сообщили, что проектные решения соответствуют нормам и правилам, что подтверждено экспертизой. Как отмечается в письме, «радиус поворота на съезде принят равным 30 метрам», кроме того, «на всём протяжении участка автомобильной дороги проектом предусмотрена установка дорожного ограждения для обеспечения безопасности движения». Целостного дорожного ограждения к тому моменту не было уже больше месяца, отмечает Александр. Часть отбойника он сам снёс в ДТП 3 января, и его не стали восстанавливать, а просто «прикопали вниз», к земле.

Документ предоставлен читателем «Фонтанки» Александром Документ предоставлен читателем «Фонтанки» Александром