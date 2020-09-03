Российский истребитель перехватил норвежский патрульный самолет и развернул его в родной аэропорт
Российский истребитель 3 сентября перехватил воздушное судно Orion ВВС Норвегии, направлявшееся к границе России над Баренцевым морем, пишет ТАСС.
Первыми засекли попытку вторжения в воздушное пространство РФ отечественные РЛС (радиолокационные станции), после чего на перехват норвежского патрульного самолета вылетел МиГ-31БМ — высотный истребитель-перехватчик.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3°С Orion ВВС Норвегии», — сказали в Национальном центре управления обороной РФ.
В результате действий российского истребителя норвежский самолет изменил курс и сел на аэродром базирования.
Военные РФ отметили, что действия российского перехватчика были выполнены «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».
31 августа российский истребитель Су-27 перехватил сразу четыре самолета НАТО над Балтийским морем с тем же результатом, из-за чего 1 сентября российского посла вызвали в МИД Дании. В Минобороны уверяли, что действовали в рамках международных правил.