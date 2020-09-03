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03.09.2020 13:42
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Российский истребитель перехватил норвежский патрульный самолет и развернул его в родной аэропорт

Российский истребитель 3 сентября перехватил воздушное судно Orion ВВС Норвегии, направлявшееся к границе России над Баренцевым морем, пишет ТАСС.

Первыми засекли попытку вторжения в воздушное пространство РФ отечественные РЛС (радиолокационные станции), после чего на перехват норвежского патрульного самолета вылетел МиГ-31БМ — высотный истребитель-перехватчик.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3°С Orion ВВС Норвегии», — сказали в Национальном центре управления обороной РФ.

В результате действий российского истребителя норвежский самолет изменил курс и сел на аэродром базирования.

Военные РФ отметили, что действия российского перехватчика были выполнены «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

31 августа российский истребитель Су-27 перехватил сразу четыре самолета НАТО над Балтийским морем с тем же результатом, из-за чего 1 сентября российского посла вызвали в МИД Дании. В Минобороны уверяли, что действовали в рамках международных правил.

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Комментарии (4)

COVID-2036
это разведка боем. нато запускает разведчиков к границам РФ, чтобы выяснить кто, как быстро, с каких аэродромов и с каким позывными и т.д. и т.п. пойдет на перехват. ванья-дурак гордо несет свое боевое знамя. смысла в этих перехватах не видно: была бы война никто бы этих невооруженных разведчиков ко вражеской территории просто так, без сопровождения, не отправлял.
RemyMartin
А норвежский пилот-то поди и не знает, что его "перехватили".
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