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01.09.2020 19:41
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Российского посла вызвали в МИД Дании из-за нарушения воздушного пространства. Су-27 гонял над датским островом истребитель НАТО

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод вызвал посла РФ на встречу с директором внешней политики МИД из-за нарушения Россией воздушного пространства в районе острова Борнхольм 28 августа 2020 года. Об этом сообщается на сайте датского МИДа 1 сентября.

«Я серьезно отношусь к недопустимому нарушению Россией воздушного пространства Дании. Абсолютно важно, чтобы все, в том числе Россия, придерживались основных правил игры и международных принципов. Это послание было отправлено сегодня послу России. Было ясно дано понять, что это не должно повторяться», — заявил Йеппе Кофод.

НАТО ранее также возмутилось вторжению в их зону российского Су-27, который гонял американский B-52 над датским островом.

«Российский Су-27, летевший из Калининграда, последовал за B-52 в воздушное пространство Дании над островом, совершив серьезное нарушение воздушного пространства страны НАТО», — заявили 31 августа в командовании ВВС НАТО.

На перехват были запущены истребители Дании, однако Су-27 повернул обратно.

Остров Борнхольм расположен в Балтийском море в 170 км к востоку от Копенгагена, 95 км к северу от берегов Польши, в 35 км к юго-востоку от территории Швеции и в 363 км от Калининграда.

Минобороны России обвинение отвергло. В ведомстве заявили, что российский истребитель Су-27, использованный для перехвата бомбардировщика B-52 ВВС США, не нарушал воздушное пространство Дании и летел над нейтральными водами Балтийского моря.

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Комментарии (9)

dragvs
Т.е. Су-27 заблудился над нейтральными водами Балтийского моря, потом оказался на территории Дании, после чего спешно убежал от преследования?
f0ntan
А наши вызывают в МИД послов тех натовских стран, которые постоянно сюда залетают?
gencon
А от пьяного прокурора или судьи, на дорогах России, лётчика ни что не спасёт. Зря гонял датчанина, ещё предстоит внж просить
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