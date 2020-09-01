Российского посла вызвали в МИД Дании из-за нарушения воздушного пространства. Су-27 гонял над датским островом истребитель НАТО
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод вызвал посла РФ на встречу с директором внешней политики МИД из-за нарушения Россией воздушного пространства в районе острова Борнхольм 28 августа 2020 года. Об этом сообщается на сайте датского МИДа 1 сентября.
«Я серьезно отношусь к недопустимому нарушению Россией воздушного пространства Дании. Абсолютно важно, чтобы все, в том числе Россия, придерживались основных правил игры и международных принципов. Это послание было отправлено сегодня послу России. Было ясно дано понять, что это не должно повторяться», — заявил Йеппе Кофод.
НАТО ранее также возмутилось вторжению в их зону российского Су-27, который гонял американский B-52 над датским островом.
«Российский Су-27, летевший из Калининграда, последовал за B-52 в воздушное пространство Дании над островом, совершив серьезное нарушение воздушного пространства страны НАТО», — заявили 31 августа в командовании ВВС НАТО.
На перехват были запущены истребители Дании, однако Су-27 повернул обратно.
Остров Борнхольм расположен в Балтийском море в 170 км к востоку от Копенгагена, 95 км к северу от берегов Польши, в 35 км к юго-востоку от территории Швеции и в 363 км от Калининграда.
Минобороны России обвинение отвергло. В ведомстве заявили, что российский истребитель Су-27, использованный для перехвата бомбардировщика B-52 ВВС США, не нарушал воздушное пространство Дании и летел над нейтральными водами Балтийского моря.