Российского посла вызвали в МИД Дании из-за нарушения воздушного пространства. Су-27 гонял над датским островом истребитель НАТО

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод вызвал посла РФ на встречу с директором внешней политики МИД из-за нарушения Россией воздушного пространства в районе острова Борнхольм 28 августа 2020 года. Об этом сообщается на сайте датского МИДа 1 сентября.

«Я серьезно отношусь к недопустимому нарушению Россией воздушного пространства Дании. Абсолютно важно, чтобы все, в том числе Россия, придерживались основных правил игры и международных принципов. Это послание было отправлено сегодня послу России. Было ясно дано понять, что это не должно повторяться», — заявил Йеппе Кофод.

