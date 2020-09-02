«Ак Барс» выиграл Кубок Открытия КХЛ

В матче за этот трофей «Ак Барс» взял верх над московским ЦСКА. Встреча, прошедшая на столичной «ЦСКА-Арене», завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу «Ак Барса». Решающий гол состоялся в овертайме.



Матчи за Кубок Открытия традиционно являются стартовыми в очередном сезоне регулярного чемпионата КХЛ. В нем принимают участие действующие обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата (если оба трофея выиграла одна команда, то соперником обладателя Кубка Гагарина становится финалист этого турнира). Поскольку предыдущий розыгрыш Кубка Гагарина не был завершен из-за пандемии коронавируса, в матче за Кубок Открытия играли победители Западной (ЦСКА) и Восточной («Ак Барс») конференций КХЛ.

