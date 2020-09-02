FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +18
73.86р87.74р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
02.09.2020 23:45
0
Печать

«Ак Барс» выиграл Кубок Открытия КХЛ

Хоккеисты казанского «Ак Барса» вечером 2 сентября завоевали Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает организатор соревнований.

В матче за этот трофей «Ак Барс» взял верх над московским ЦСКА. Встреча, прошедшая на столичной «ЦСКА-Арене», завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу «Ак Барса». Решающий гол состоялся в овертайме.

Матчи за Кубок Открытия традиционно являются стартовыми в очередном сезоне регулярного чемпионата КХЛ. В нем принимают участие действующие обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата (если оба трофея выиграла одна команда, то соперником обладателя Кубка Гагарина становится финалист этого турнира). Поскольку предыдущий розыгрыш Кубка Гагарина не был завершен из-за пандемии коронавируса, в матче за Кубок Открытия играли победители Западной (ЦСКА) и Восточной («Ак Барс») конференций КХЛ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний