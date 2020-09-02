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02.09.2020 12:52
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Почти полторы сотни поручительств не помогли достать из изолятора обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ, которое не видит обвиняемого в государственной измене Ивана Сафронова на свободе. Он арестован ещё на три месяца.

Как сообщает РБК, 2 сентября суд продлил срок содержания Сафронова под стражей. В следственном изоляторе его оставят до седьмого декабря. Меру пресечения обвиняемому в госизмене продлили за закрытыми дверями. Об отсутствии слушателей просил прокурор, суд не возразил.

Защита Сафронова просила смягчить ему меру пресечения и выпустить его из СИЗО, в том числе, под личное поручительство. О готовности взять журналиста на поруки суд поставили в известность более 140 человек.

Советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова задержали в начале июля этого года, а вскоре предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признаёт себя виновным. От сделки со следствием он отказался. В ФСБ утверждают, что вменяемое Сафронову не связано с его работой журналистом. По версии следствия, секретные сведения зарубежным структурам передавались при помощи шифрования данных на домашнем компьютере Сафронова.

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