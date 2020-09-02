Почти полторы сотни поручительств не помогли достать из изолятора обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ, которое не видит обвиняемого в государственной измене Ивана Сафронова на свободе. Он арестован ещё на три месяца.



Как сообщает РБК, 2 сентября суд продлил срок содержания Сафронова под стражей. В следственном изоляторе его оставят до седьмого декабря. Меру пресечения обвиняемому в госизмене продлили за закрытыми дверями. Об отсутствии слушателей просил прокурор, суд не возразил.



Защита Сафронова просила смягчить ему меру пресечения и выпустить его из СИЗО, в том числе, под личное поручительство. О готовности взять журналиста на поруки суд поставили в известность более 140 человек.