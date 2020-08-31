Лукашенко уволил посла Белоруссии в Испании за предложение пересчитать голоса
Посол Белоруссии в Испании Павел Пустовой отстранён от должности и лишён дипломатического ранга. Соответствующее распоряжение подписал 31 августа президент республики Александр Лукашенко.
В качестве причины снятия с поста значится «ненадлежащее исполнение обязанностей», пишет «БелТА». Также Пустового лишили поста постоянного представителя Республики Белоруссия при Всемирной туристской организации.
После президентских выборов дипломат призвал пересчитать голоса. Также Пустовой выступал за открытые судебные заседания в отношении участников протестов.
Ранее, 24 августа Лукашенко освободил от должности посла республики в Словакии Игоря Лещеню, записавшего видеообращение в поддержку протестующих.