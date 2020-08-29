Дождь заставил водителей форсировать «реку» на Маршала Жукова
Петербургская погода вынудила автомобилистов осваивать судовождение в Кировском районе Петербурга вечером 28 августа. Интенсивности осадков не выдержали ливнёвки.
Последствия дождливой пятницы показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». После осадков в реку превратился карман на проспекте Маршала Жукова в сторону Народного Ополчения, в воде оказались машины и общественный транспорт.
В пресс-службе Водоканала подтвердили, что «спонсором» плавания стала погода. Интенсивность осадков за двадцать минут превысила возможности ливнёвок, на место выехала бригада. Как уточнили на предприятии, сотрудники осматривают сети водоотведения. Обычно воде дают уйти в канализацию самостоятельно, при необходимости проезжую часть сушат насосом.