Недоверие, сомнение, гордость. Россияне рассказали о вызванных появлением отечественной вакцины эмоциях
Каждый пятый россиянин чувствует недоверие к отечественной вакцине от коронавируса, другие
Как сообщается на сайте аналитического центра 28 августа, почти у трети респондентов разработка российских учёных вызывает однозначно положительные чувства: гордость
Стоит отметить, что новость действительно получилась громкой — не слышали о ней лишь
Прививаться вакциной «Спутник V» при условии, что она будет бесплатной, готовы
Ранее опрос ВЦИОМ показал чуть более позитивные результаты: прививку готовы сделать
Опрос проведен 20 — 26 августа 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» включена в список иноагентов Минюста.
Президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. По словам главы государства, его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку от COVID-19. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что российскую разработку уже готовы купить 27 стан.