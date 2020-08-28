Недоверие, сомнение, гордость. Россияне рассказали о вызванных появлением отечественной вакцины эмоциях

Каждый пятый россиянин чувствует недоверие к отечественной вакцине от коронавируса, другие 20 % в первую очередь испытывают сомнение. Такой результат показали результаты опроса, проведённого «Левада-центром».

Как сообщается на сайте аналитического центра 28 августа, почти у трети респондентов разработка российских учёных вызывает однозначно положительные чувства: гордость (18 %) , доверие ( 13 % ), радость ( 8 %). Каждому десятому новость о появлении отечественной вакцины от COVID-19 и вовсе безразлична. Шесть процентов признались, что ощущают страх (6 %) .