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28.08.2020 15:46
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Недоверие, сомнение, гордость. Россияне рассказали о вызванных появлением отечественной вакцины эмоциях

Каждый пятый россиянин чувствует недоверие к отечественной вакцине от коронавируса, другие 20 % в первую очередь испытывают сомнение. Такой результат показали результаты опроса, проведённого «Левада-центром».

Как сообщается на сайте аналитического центра 28 августа, почти у трети респондентов разработка российских учёных вызывает однозначно положительные чувства: гордость (18 %), доверие (13 %), радость (8 %). Каждому десятому новость о появлении отечественной вакцины от COVID-19 и вовсе безразлична. Шесть процентов признались, что ощущают страх (6 %).

Стоит отметить, что новость действительно получилась громкой — не слышали о ней лишь 2 % опрошенных. Ещё 2 % затруднились определиться с чувством, которое она вызвала.

Прививаться вакциной «Спутник V» при условии, что она будет бесплатной, готовы 38 %. Отказом ответили больше половины (54 %). Плюс ещё 2 % заявили, что в принципе против любой вакцинации. Остальные 6 % с ответом не определились.

Ранее опрос ВЦИОМ показал чуть более позитивные результаты: прививку готовы сделать 42 %, а 52 % вакцинироваться не хотят.

Опрос проведен 20 — 26 августа 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» включена в список иноагентов Минюста.

Президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. По словам главы государства, его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку от COVID-19. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что российскую разработку уже готовы купить 27 стан.

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Комментарии (1)

OldObyvatel
Советской вакциной пусть идиоты травятся забесплатно.
Я лучше заплачу за надежную зарубежную.
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