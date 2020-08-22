ВЦИОМ: Прививку от коронавируса готовы сделать более 40% жителей России

Более 40% россиян готовы сделать прививку от коронавируса новой вакциной Sputnik V. Об этом 22 августа заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, пишет ТАСС.



«Новая вакцина русская Sputnik V. Будем мы прививаться или нет? 42% говорит: "Да, скорее всего", а 52%: "Нет, не будем прививаться"», — сказал он. По его словам, те, кто не планирует вакцинироваться, «боятся, не верят, опасаются».

Как пишет агентство, в опросе приняли участи 1,6 тысячи жителей России в возрасте от 18 лет и старше.