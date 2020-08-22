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22.08.2020 13:45
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ВЦИОМ: Прививку от коронавируса готовы сделать более 40% жителей России

Более 40% россиян готовы сделать прививку от коронавируса новой вакциной Sputnik V. Об этом 22 августа заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, пишет ТАСС.

«Новая вакцина русская Sputnik V. Будем мы прививаться или нет? 42% говорит: "Да, скорее всего", а 52%: "Нет, не будем прививаться"», — сказал он. По его словам, те, кто не планирует вакцинироваться, «боятся, не верят, опасаются».

Как пишет агентство, в опросе приняли участи 1,6 тысячи жителей России в возрасте от 18 лет и старше.

Sputnik V зарегистрировали в России 11 августа, об этом сообщил президент Владимир Путин. Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Уже выпущена первая партия, сначала вакцинировать будут медиков и учителей. Евросоюз предпочёл российской разработке британскую.

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Комментарии (8)

Ma-260802031
Я надеюсь, если все короноики наконец привьются, они отстанут от нормальных людей?
Агроном аэродрома
Странно-странно. Всего 42% из 86%.
22ilves
Всех короноистероидов привить принудительно. Они же про это с марта мечтали? Вот пусть и радуются сбыче мечт.
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