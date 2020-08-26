27 стран готовы купить российскую вакцину от коронавируса. Клинические испытания второго препарата закончатся в сентябре
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова 26 августа 2020 года рассказала о желании 27 стран купить российскую вакцину от коронавируса.
Татьяна Голикова на совещании с российским правительством рассказала об интересе иностранных партнеров к российской разработке против COVID-19.
«Выразили желание по приобретению вакцины против новой коронавирусной инфекции 27 стран мира», — заявила 26 августа Татьяна Голикова в эфире «России 24».
По ее словам, среди обратившихся — Белоруссия, Казахстан, Венесуэла. Голикова подчеркнула, что десятки стран наблюдают за российской разработкой.
Вице-премьер также заверила, что в конце сентября будут завершены клинические испытания другой вакцины на базе центра «Вектор», а осенью ее зарегистрируют.
11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.