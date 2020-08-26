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26.08.2020 17:43
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27 стран готовы купить российскую вакцину от коронавируса. Клинические испытания второго препарата закончатся в сентябре

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова 26 августа 2020 года рассказала о желании 27 стран купить российскую вакцину от коронавируса.

Татьяна Голикова на совещании с российским правительством рассказала об интересе иностранных партнеров к российской разработке против COVID-19.

«Выразили желание по приобретению вакцины против новой коронавирусной инфекции 27 стран мира», — заявила 26 августа Татьяна Голикова в эфире «России 24».

По ее словам, среди обратившихся — Белоруссия, Казахстан, Венесуэла. Голикова подчеркнула, что десятки стран наблюдают за российской разработкой.

Вице-премьер также заверила, что в конце сентября будут завершены клинические испытания другой вакцины на базе центра «Вектор», а осенью ее зарегистрируют.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.

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Комментарии (3)

Алекс99
Белоруссия, Казахстан, Венесуэла — это понятно. А можно огласить список остальных 23 стран?
А наш дядя Михаил
"... Белоруссия, Казахстан, Венесуэла."- Очень подозреваю,что упомянутые супердержавы (ничего не имею против них) не просто так согласились принять упомянутый препарат. Так что кто там кому будет платить большой вопрос.
Piter Russo
Колоссальные объемы вакцин придется делать, внутренний рынок большой, а внешний еще больше..
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