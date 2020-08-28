X-Trail столкнулся с Polo на Большой Пушкарской и спрятался под крыльцо
Легковой автомобиль и внедорожник не поделили перекресток в Петроградском районе Петербурга днем 28 августа. Последний в результате «забился» под крыльцо.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Большой Пушкарской улицы с улицей Лизы Чайкиной столкнулись Nissan X-Trail и Volkswagen Polo. От удара «Ниссан» выкинуло на тротуар и в стену дома прямо под металлическим крыльцом.
О пострадавших не сообщается, но на место прибыла машина реанимации. Движение в районе места ДТП, по данным «Яндекс.Пробок», затруднено, особенно на Большой Пушкарской, хотя авария, скорее всего, только добавила препятствий из без того плотному движению — в Петербурге уже днем наблюдаются 6 баллов.
Отметим, что это уже третья необычная авария на Петроградской стороне за пятницу. Ночью там в ДТП попал Maserati Quattroporte: автомобиль врезался в железобетонное ограждение. А днем произошло массовое ДТП с троллейбусом.