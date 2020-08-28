На Левашовском столкнулись с десяток машин: троллейбус «собрал» припаркованные и едущие автомобили
Массовое ДТП произошло днём 28 августа на Левашовском проспекте между улицами Всеволода Вишневского и Плуталова в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
Читатель «Фонтанки» Илья насчитал на месте ДТП около десяти участников: троллейбус и легковые автомобили. Читатель Никита пишет, что троллейбус выбили на встречную полосу, где он вытолкнул машину на тротуар и «собрал» шесть припаркованных автомобилей и один выезжавший с Плуталова.
Читатель «Фонтанки» Илья
На место ДТП приезжала карета скорой помощи, но уже уехала. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, по предварительной информации, никто не пострадал.