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28.08.2020 14:30
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На Левашовском столкнулись с десяток машин: троллейбус «собрал» припаркованные и едущие автомобили

Массовое ДТП произошло днём 28 августа на Левашовском проспекте между улицами Всеволода Вишневского и Плуталова в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Фото: Читатель «Фонтанки» Илья
Фото: Читатель «Фонтанки» Илья
Фото: Читатель «Фонтанки» Илья
Фото: Читатель «Фонтанки» Илья
Фото: Читатель «Фонтанки» Илья
Фото: Читатель «Фонтанки» Никита
Фото: Читатель «Фонтанки» Никита

Читатель «Фонтанки» Илья насчитал на месте ДТП около десяти участников: троллейбус и легковые автомобили. Читатель Никита пишет, что троллейбус выбили на встречную полосу, где он вытолкнул машину на тротуар и «собрал» шесть припаркованных автомобилей и один выезжавший с Плуталова.

Читатель «Фонтанки» Илья

На место ДТП приезжала карета скорой помощи, но уже уехала. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, по предварительной информации, никто не пострадал.

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Комментарии (4)

Yourock
На ПлуталовОЙ , мельчает Фонтанка
DEMOMON
Вот писец ни в чём неповинным людям проблем на выходные.
Чёрт Опасный
Что может выбить троллейбус на встречку?
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