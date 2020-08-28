«Мазерати» на Крестовском врезался в железобетон. Ранены три дамы

Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью в Петроградском районе города Санкт-Петербурга. Водитель — он же предполагаемый виновник ДТП — разыскивается.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 28 августа около 3:50 на Рюхиной улице, 8 (по этому адресу находится станция метро «Крестовский остров»), Maserati Quattroporte врезался в препятствие — железобетонное ограждение парковой территории. Вероятно, это была ограда Приморского парка Победы.

С различными травмами из машины госпитализированы три молодые женщины. Две — 1982 и 1987 годов рождения — получили травмы средней степени тяжести. Дама 1986 года рождения отделалась лёгкими повреждениями. Кто был за рулём, пока не известно. «По факту ДТП проводится проверка, личность водителя устанавливается, проводятся разыскные мероприятия», — отмечается в сообщении УГИБДД.