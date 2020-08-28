«Мазерати» на Крестовском врезался в железобетон. Ранены три дамы
Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью в Петроградском районе города Санкт-Петербурга. Водитель — он же предполагаемый виновник ДТП — разыскивается.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 28 августа около 3:50 на Рюхиной улице, 8 (по этому адресу находится станция метро «Крестовский остров»), Maserati Quattroporte врезался в препятствие — железобетонное ограждение парковой территории. Вероятно, это была ограда Приморского парка Победы.
С различными травмами из машины госпитализированы три молодые женщины. Две — 1982 и 1987 годов рождения — получили травмы средней степени тяжести. Дама 1986 года рождения отделалась лёгкими повреждениями. Кто был за рулём, пока не известно. «По факту ДТП проводится проверка, личность водителя устанавливается, проводятся разыскные мероприятия», — отмечается в сообщении УГИБДД.
По данным «Фонтанки», 5-летний «Мазерти» с «красивым» номером зарегистрирован на молодого мужчину 1996 года рождения (ему 23 или 24 года), уроженца Ижевска. Известно, что его мать — индивидуальный предприниматель. Он любитель дорогих машин. С начала года на нём числится 19 нарушений ПДД: четыре раза он нарушал на «Мазерати», один раз на «Ягуаре», остальные — на «Мерседесе Е200». Maserati Quattroporte 2015 года выпуска может стоить около 4–5 миллионов рублей.
В июне, 7-го числа, в том же Петроградском районе в серьёзное ДТП попала Ferrari Portofino. Столкновение «Феррари» и «Фольксвагена Поло» на пересечении Большого проспекта и Введенской улицы зафиксирована камера. Водитель «Поло» скончался, его пассажирка и водитель «Феррари» были госпитализированы.