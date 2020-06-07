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07.06.2020 18:00
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Камера сняла, как на Введенской Polo убил Ferrari. Пострадали трое

Три человека получили травмы различной степени тяжести в аварии, которая 7 июня произошла в Петроградском районе Петербурга. Сильнее всего досталось пожилому водителю Volkswagen Polo.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и области, по предварительным данным, в половине пятого вечера Volkswagen Polo, поворачивая налево на перекрёстке Большого проспекта П. С. и Введенской, не предоставил преимущество в движении Ferrari.

Результат столкновения сняла камера наблюдения, видео публикуют в соцсетях. Как уточняют в УГИБДД, травмы получили все участники ДТП. Состояние 42-летнего водителя Ferrari предварительно оценивают как среднетяжёлое. Мужчина лет 65 на вид, который управлял Polo, госпитализирован в тяжёлом состоянии, его 31-летняя пассажирка обошлась лёгкими травмами.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Комментарии (16)

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