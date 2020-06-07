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07.06.2020 19:42
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Водитель такси не пережил последствий аварии с Ferrari на Введенской

Врачам не удалось спасти жизнь водителя Volkswagen Polo, который 7 июня получил серьёзные травмы в аварии на Петроградской стороне в Петербурге.

Как сообщает УГИБДД по Петербургу и области, пожилой мужчина скончался. По информации «Фонтанки», его личность установлена, ему, как и предполагалось ранее, было 65 лет.

По предварительной информации, в половине пятого вечера он управлял такси и при повороте на перекрёстке Большого проспекта П. С. и Введенской не предоставил преимущество в движении Ferrari. Авария попала на видео. От удара спорткар отлетел на обочину, у Volkswagen вырвало двигатель.

Пассажирка такси обошлась лёгкими травмами, 42-летний водитель Ferrari получил травмы средней степени тяжести.

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Комментарии (14)

bluxer
Фонтаночники! Почему не пишете, было ли у него подозрение на коронавирус?
Cashmare
А что вообще спорткары делают в городе? Не пора ли налог на выпендрёж вводить?
Алекс81
Водитель ФВ от сердечного приступа бы помер, узнав, сколько он теперь должен. Ну или почки/печень/сердце бы продал, чтоб рассчитаться.
На Феррари тоже джигит, догонялся. И старика угробил, и тачку свою. И на лето без кабрика остался
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