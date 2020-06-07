Водитель такси не пережил последствий аварии с Ferrari на Введенской
Врачам не удалось спасти жизнь водителя Volkswagen Polo, который 7 июня получил серьёзные травмы в аварии на Петроградской стороне в Петербурге.
Как сообщает УГИБДД по Петербургу и области, пожилой мужчина скончался. По информации «Фонтанки», его личность установлена, ему, как и предполагалось ранее, было 65 лет.
По предварительной информации, в половине пятого вечера он управлял такси и при повороте на перекрёстке Большого проспекта П. С. и Введенской не предоставил преимущество в движении Ferrari. Авария попала на видео. От удара спорткар отлетел на обочину, у Volkswagen вырвало двигатель.
Пассажирка такси обошлась лёгкими травмами, 42-летний водитель Ferrari получил травмы средней степени тяжести.