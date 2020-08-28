В Санкт-Петербурге 28 августа загруженность дорог увеличилась до 6 баллов уже к обеду. Обычно в это время в пятницу бывает 4 балла. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне, а с 16 часов начнут расти и к 18 часам достигнут пика в 8 баллов, сообщает «Яндекс».

Утром в Петербурге было всего 4 балла — свободнее, чем в другие дни на этой неделе. Однако в пятницу картина пробок часто бывает нетипичной.

С полудня «Яндекс» сообщил уже о трёх многокилометровых пробках, что для середины дня редкость: