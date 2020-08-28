Аномальные пробки парализуют Петербург с обеда
В Санкт-Петербурге 28 августа загруженность дорог увеличилась до 6 баллов уже к обеду. Обычно в это время в пятницу бывает 4 балла. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне, а с 16 часов начнут расти и к 18 часам достигнут пика в 8 баллов, сообщает «Яндекс».
Утром в Петербурге было всего 4 балла — свободнее, чем в другие дни на этой неделе. Однако в пятницу картина пробок часто бывает нетипичной.
С полудня «Яндекс» сообщил уже о трёх многокилометровых пробках, что для середины дня редкость:
- 12:12 —внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой, в пробке длиной 7,7 км можно потерять 1 час 14 минут, что на 41 минуту больше обычного;
- 12:48 — Мурманское шоссе и Народная улица от КАД до Володарского моста, в пробке длиной 4,2 км можно потерять 57 минут, что на 36 минут больше обычного;
- 14:12 — Петергофское шоссе от проспекта Маршала Жукова до дороги на ЛЭМЗ, в пробке длиной 5 км можно потерять 43 минуты, что на 34 минуты больше обычного.
КАД на юге стоит из-за того, что у развязки с проспектом Обуховской Обороны ограничено движение в связи с дорожными работами. Из-за пробки на КАД растёт загруженность Народной, к тому же там произошло ДТП. «Этих двоих прокляли все, кто выезжает из Невского района через Володарский мост. Дальневосточный и Народная стоят», — описывают очевидцы ДТП с автобусом и легковой машиной в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На перекрёстке проспекта Просвещения и Гражданского проспекта столкнулись «Фольксваген» и мопед. «Мопед в дрова совсем, и такое впечатление, что пилот мопеда сбежал», — пишет очевидец в «ДТП и ЧП».